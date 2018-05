Ils reviennent tout droit du festival de musique le plus hype du monde, Coachella. Pour débrieffer l'édition 2018, Antoine de Caunes reçoit Pedro Winter alias Busy P et Petit Biscuit. En fin d'émission, la révélation du stand-up français : Fadily Camara viendra présenter son seule-en-scène.

Petit Biscuit et Pedro Winter © Franck Castel/Maxppp et Pierre Suu/Getty

C'est le festival de musique le plus prestigieux au monde. Tous les ans, pendant deux week-end consécutifs en plein mois d'avril, des centaines de milliers de personnes se rassemblent dans le désert d'Indio, en Californie pour assister à l'évènement le plus branché de l'année : le festival de Coachella. D'après le magazine Rolling Stones, il est tout simplement "le meilleur festival du monde".

Depuis 1999, les artistes et les groupes les plus tendances et pointus de l'année se réunissent pour deux week-end exceptionnels. La première année c'était Beck, the Chemical Brothers, Tool, Morrissey, and Rage Against the Machine qui avaient la lourde tâche d'inauguré le festival. Depuis, de grands noms sont passés sur une des scènes mythiques du festival : Björk, Queens of the Stone Age, Oasis, Blur, Ben Harper, The White Stripes, les Red Hot Chili Peppers, Radiohead, the Cure, Coldplay, Franz Ferdinand, Depeche Mode, Arctic Monkeys, Arcade Fire, Manu Chao, Prince, Paul McCartney, M.I.A, Jay-Z, Muse, Gorillaz, Kanye West, The Strokes, Duran Duran, Dr. Dre, Sia...

Mais les Français ne sont pas en reste à Coachella : les Daft Punk, le tout jeune DJ Kungs, Brodinski, DJ Snake, Madeon, Justice, Breakbot, Phoenix, Air, Christine and the Queens ou encore Yelle sont passés sur la prestigieuse scène du festival.

Cette année, en plus de la magistrale performance de Beyoncé, devenant la première artiste afro-américaine à être en tête d'affiche, pas moins de sept français étaient invités sur un des scène du festival. Parmi eux : Pedro Winter alias Busy P, fondateur du label Ed Banger et Petit Biscuit, le nouveau prodige de l'électro française. Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux les reçoit tous les deux pour débrieffer cette 19ème édition du festival.

Dans la deuxième partie de l'émission, la jeune stand-uppeuse issue du Jamel Comedy Club, "plus drôle que la plus drôle de tes copines", Fadily Camara viendra présenter son premier spectacle. Un spectacle qu'elle joue tous les jeudis, vendredis et samedis à 21h15 au Point Virgule jusqu'au 30 juin.

La Coachella liste de Pedro Winter et Petit Biscuit

La prestation qui a marqué Pedro Winter à Coachella : les Daft Punk en 2006

La prestation qui a marqué Petit Biscuit à Coachella : le duo de DJ, Porter Robinson & Madeon en 2017

Le coup de coeur de Pedro Winter à Coachella en 2018 : David Byrne avec le morceau “Once In A Lifetime”

Le coup de coeur de Petit Biscuit à Coachella en 2018 : Beyoncé et son show BeyChella

La pop culture selon Petit Biscuit

Toutes formes de divertissements, d'arts, qui plaisent à tout le monde.

La pop culture selon Pedro Winter

Je cherche encore et j'espère être invité une 4ème fois pour pouvoir vous la donner.

Vous pouvez retrouver Petit Biscuit en concert :