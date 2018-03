Allons-nous renoncer à la liberté ? C'est la question que se pose Carlo Strenger dans son dernier essai. Pour y répondre, il est aujourd'hui l'invité d'Antoine de Caunes. Dans la deuxième partie de l'émission, la comédienne Alice David viendra présenter les lauréats du Mobile Film Festival.

Alice David, A de Caunes, Carlo Strenger et C. Roux © Radio France / F. Leroy

Abenteuer Freiheit : Ein Wegweiser für unsichere Zeiten, vous n'avez pas fait allemand LV1 ? Rassurez-vous, nous non plus...

Il est philosophe, psychologue et psychanaliste et ça ne l’empêche pas d'être pop. Après s'être intéressé à la mondialisation, la crise de la quarantaine et à la peur de l'insignifiance dans la société de consommation, il revient aujourd'hui avec un nouvel essai sur la liberté : Allons-nous Renoncer à la Liberté, Une feuille de route pour affronter des temps incertains.

Et si plutôt que de sombrer dans la peur et dans le défaitisme, nous revendiquions haut et fort nos valeurs fondamentales, à commencer par la liberté ? C'est la question qu'il se pose dans son essai avec des références toutes plus pop les unes que les autres : l'iPhone, Mad Men et Martin Scorsese.



On ne sait plus ce que signifie se battre pour être libre, or, la liberté n’est jamais donnée, elle s’acquiert de haute lutte. Penser que le bonheur nous est dû, c’est une idiotie. »

Carlo Strenger sera le samedi 17 mars au salon du livre, porte de Versailles à Paris. Il y animera un table ronde entre 12h30 et 13h30 sur le thème « Pourquoi renoncer au politiquement correct ?

La pop liste de Carlo Strenger

Un film :_Le Parrain_réalisé par Francis Ford Coppola et sorti en 1972

Une série : Homeland créée par Howard Gordon et Alex Gansa et diffusée depuis 2011

Un livre : _ L’insoutenable légèreté de l’être _écrit par Milan Kundera et publié en 1984

_écrit par Milan Kundera et publié en 1984 Une chanson : “La Passion selon Saint Matthieu”, oratorio composé par Jean-Sébastien Bach et exécutée pour la première fois le 7 avril 1727

Alice David

Dans la deuxième partie de l'émission, la comédienne Alice David vient présenter les lauréats du Mobile Film Festival : un festival de courts-métrages d'une minute réalisés avec un téléphone portable.