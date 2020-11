A l'occasion de la sortie de son nouveau titre "Therefore I Am", Billie Eilish est l'invitée exceptionnelle d'Antoine de Caunes et Charline Roux. Mais juste avant, ils accueillent la chanteuse Pomme, à l'occasion de la réédition de son album "Les Failles".

L’auteure-compositrice-interprète, Billie Eilish aux BRIT Awards 2020 à l'O2 Arena le 18 février 2020 à Londres, en Angleterre. © Getty / Jim Dyson / Redferns

Un EP en 2017, puis un album deux ans après dans lequel elle se demandait "où nous allons quand nous nous endormons tous", vendu à plus d'un million et demi d'exemplaires dans le monde et récompensé de cinq Grammy Awards en début d'année. A seulement 17 ans, avec son titre "Bad Guy" streamé plus de 2 milliards de fois, elle devenait la plus jeune artiste et la première née au 21ème siècle à se hisser à la première place du Billboard 100.

A même pas 19 ans, elle est déjà la reine des charts et des fameux millenials. Après le succès fulgurant de son premier album, elle signait en février dernier la chanson du prochain James Bond, Mourir peut attendre, qui attendra mars 2021 pour sortir dans les salles françaises. La chanson, elle, disponible depuis le début de l'année cumule déjà à plus de 100 millions de vues sur YouTube.

En juillet dernier, elle sortait "my future", nouveau single annonçant un nouvel album. Et jeudi dernier elle postait sur YouTube, un nouveau clip accompagnant un nouveau titre « Therefore I Am » (ou "Donc Je Suis" en VF) dans lequel elle déambule dans un centre commercial désert.

Pour en parler, Billie Eilish est l'invitée exceptionnelle d'Antoine de Caunes et Charline Roux dans Popopop.

Pomme sur la scène de L'Olympia pour la Fête de la Musique en direct sur France Inter © Radio France / Christophe Abramowitz

Mais juste avant d'accueillir la sensation pop internationale, ils accueillent la sensation pop made in France : Pomme ; Pomme qui reprenait d'ailleurs il y a quelques mois avec son autoharpe le tube "Bad Guy" de Billie Eilish en VF, pour le site Konbini.

Avec son album Les Failles sorti lui aussi en 2019, elle remportait en début d'année la Victoire de la musique de l'Album révélation de l'année. Il y a quelques jours elle sortait une nouvelle réédition de son album, spéciale Halloween avec trois inédits à l'intérieur.

La pop-liste de Pomme

Le livre : Sorcières, la puissance inconnue des femmes de Mona Cholet

Le film : Le Voyage de Chihiro, réalisé par Hayao Miyazaki

Le personnage de série : Ponyo dans Ponyo sur la falaise

dans Ponyo sur la falaise La chanson : "Tout doucement" de Bibie

La pop-news du jour

Retrouvez le dernier clip de November Ultra, "soft & tender" juste ici

