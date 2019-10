Pour la sortie de son nouvel album "Citadelle", Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit la chanteuse Izia Higelin. Dans la deuxième partie de l'émission, ils accueillent la rappeuse franco-chilienne Ana Tijoux.

Izia au Victoire de la musique en 2019 © Getty / Stephane Cardinale - Corbis

Elle est la fille de Jacques Higelin et d'Aziza Zakine. Elle aurait au départ dû s'appeler "M'Zia" mais ce sera finalement Izia, avec un I. À 14 ans, elle interprète l'une de ses premières compositions, "Life is going down", au Cabaret Sauvage et est immédiatement invitée à participer au Festival du Vent de Calvi six mois plus tard. En avril 2009, Iggy Pop l'invite à chanter un titre en duo pour La Musicale de Canal+. Après Nice to be dead, le vieux rocker insiste pour qu'elle chante Gloria avec lui. Ne connaissant pas les paroles, elle vocalise en scandant « I don't know those fucking lyrics! »

En 2010, elle remporte 2 victoires de la musique : Album pop/rock de l'année et révélation scène.

En 2011, Patrick Mille choisit Izïa pour tenir l'un des rôles principaux dans son premier long métrage, Mauvaise fille, une adaptation du roman de sa compagne Justine Lévy. Grâce à ce role, elle remportera en 2013 le César du meilleur espoir féminin.

Aujourd'hui, elle sort son nouvel album Citadelle. Pour l'occasion, Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent la chanteuse Izia Higelin. Elle sera également à l'affiche du nouveau film de Sébastien Betbeider Debout sur la montagne le 30 octobre prochain. Elle sera en tournée dans toute la France à partir du 8 novembre prochain et toutes les dates sont à retrouver ici.

La pop culture c'est Britney Spears.

Dans la deuxième partie de l'émission, ils accueillent la rappeuse franco-chilienne Ana Tijoux. Elle est à Lille après que ses parents aient fui la dictature de Pinochet au Chili. Elle est une des plus grandes stars en Amérique du Sud, nommée trois fois aux Grammy Awards catégorie meilleur album rock, urbain, alternatif latino. Ana Tijoux sera la scène du festival Villes des musiques du monde à l'Embarcadère d'Aubervilliers le 18 octobre prochain. Et le festival Villes des musiques du monde se déroulera jusqu'au 10 novembre prochain à Aubervilliers pour célébrer "nos Amériques".

La pop liste d'Izia

Le livre : Demande à la poussière de John Fante

Le film : Le Seingeur des Anneaux, trilogie de Peter Jackson

trilogie de Peter Jackson La série : Breaking Bad

La chanson : "Rock'n'roll suicide" de David Bowie

La playlist de l'émission