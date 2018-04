A l'occasion de la sortie de son nouveau roman La Disparition de Stephanie Mailer, aux éditions de Fallois, Antoine de Caunes reçoit l'écrivain suisse Joel Dicker.

Joel Dicker © AFP

Fils d'une libraire genevoise et d'un professeur de français, il est initié très tôt au goût des livres par ses parents. Sa mère lui consacre, avec fierté, une pleine vitrine de sa librairie genevoise. Il l'honore de séances de dédicaces privilégiées. De 10 à 17 ans il collabore à une revue sur la nature : La gazette des animaux. Il est alors le plus jeune rédacteur en chef suisse.

Il s’inscrit au cours Florent durant 1 année avant de retourner en Suisse étudier le Droit. Il sera attaché parlementaire du Conseil constitutionnel suisse, et écrivain en parallèle.

Après une nouvelle en 2005, intitulée le Tigre, il sort en 2010 son premier roman, Les Derniers Jours de nos pères, avec lequel il reçoit le Prix des écrivains genevois en 2010.

En 2012, son deuxième roman, _La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert, _obtient successivement le Prix de la Vocation Bleustein-Blanchet, le Grand Prix du Roman de l’Académie française et le Prix Goncourt des Lycéens. Il figura également sur la dernière sélection du Goncourt qui finalement lui échappe (remporté par Jérôme Ferrari pour Le Sermon sur la chute de Rome)

Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit l'écrivain suisse Joel Dicke.

La Disparition de Stéphanie Mailer

30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des Hamptons, dans l’État de New York, est bouleversée par un effroyable fait divers: le maire de la ville et sa famille sont assassinés chez eux, ainsi qu’une passante, témoin du meurtre. L’enquête, confiée à la police d’État, est menée par un duo de jeunes policiers, Jesse Rosenberg et Derek Scott. Ambitieux et tenaces, ils parviendront à découvrir le meurtrier, solides preuves à l’appui.

La pop liste de Joel Dicker

Un film : Et au milieu coule une rivière, réalisé par Robert Redford, sorti en 1992

Un livre : _ Belle du Seigneur _écrit par Albert Cohen, publié en 1968

_écrit par Albert Cohen, publié en 1968 Une série : Twin Peaks, saison 1 créée par David Lynch, diffusé entre 1990 et 1991

Une chanson : "Paradise City" des Guns N Roses, sorti en 1987