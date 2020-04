La chanson française vient de perdre l'un de ses auteurs-chanteur-scompositeurs les plus marquants. Antoine de Caunes vous propose ainsi la réécoute du Popopop du 6 mars 2018, émission pour laquelle il recevait Christophe, avec en deuxième partie Clara Luciani.

Christophe © Radio France / Christophe Abramowitz

En hommage au chanteur des Mots bleus disparu hier soir, Antoine de Caunes vous propose la réécoute de l'émission Popopop du 6 mars 2018. Avec Charline Roux, il recevait Christophe à l'occasion d'un concert unique, comme toutes ses représentations scéniques d'ailleurs, à la Philharmonie de Paris donné le 12 mars 2018.

La pop culture selon Christophe

C'est ce que je vis au quotidien. Il y a un mot qui résonne tout le temps au fond de moi c'est "variété". Donc la pop culture c'est cultiver la variété. C'est la route que je trace.

C'était un monstre de la pop française. Pendant trois décennies, la France a dansé au rythme de ses chansons. En 1965, le monde entier criait Aline pour qu'elle revienne. La chanson s'est classée n°1 en France, en Espagne, en Belgique, en Israël, en Turquie et au Brésil. Dix ans plus tard, en France, on parlait avec des mots bleus au rythme de son slow. En 1983, il connait un succès fou avec son titre éponyme et en écrivant le tube de Corynne Charby : "Boule de Flipper".

Même si il ne s'est jamais arrêté de composer, de produire, de créer, il faudra attendre 2008 et l'album Aimer ce que nous sommes pour qu'il retrouve un public et une reconnaissance.

En 2016, Christine and the Queens l'associe avec un autre monument de la pop-culture : Kanye West en reprenant Paradis Perdus. La même année, il sort son album, Les Vestiges du chaos, vendus à 80 000 exemplaires.

Le dandy nyctalope nous a quitté ce 16 avril 2020.

La pop liste de Christophe

livre culte : Le cahier noir écrit Joe Bousquet

écrit Joe Bousquet film culte : Elephant Man de David Lynch (1981)

(1981) chanson culte : l'album " Heatbreak Hotel " d' Elvis Presley sorti en 1956

" d' sorti en 1956 série tv culte : _Black Mirror_créée par Charlie Brooker et diffusée sur Netflix à partir de 2016

En deuxième partie d'émission, Clara Luciani nous avait présenté son premier album Sainte Victoire, qui lui vaudra deux Victoires de la Musique : "révélation scène" en 2019 et "artiste interprète féminine" de l'année en 2020.