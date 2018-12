Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent Carey Mulligan, à l'affiche de “Wildlife : une saison ardente”, qui sort mercredi, ainsi que le réalisateur Paul Dano.

Carey Mullligan et Paul Dano, lors de l'avant-première du film "Wildlife" (Los Angeles, 09 octobre 2018) © Getty / John Sciulli/Getty Images for FIJI Water

Fraîchement arrivée dans le Montana, Jeannette Brinson voit son couple se dégrader sous le regard impuissant de son ado renfermé et solitaire. Femme délaissée, pleine de failles et de tempérament, elle va accélérer la déréliction de son couple. Tel est le synopsis de Wildlife : Une saison ardente, le premier film de Paul Dano en tant que réalisateur, dans lequel Carey Mulligan incarne le premier rôle.

Et pour vous, Carey Mulligan, c'est quoi la pop culture ?

Fuck. Je ne sais pas quoi répondre. Ça m'évoque Carnaby Street, à Londres, les années 1960...

La "pop-list" de Carey Mulligan

Livre culte : Just Mercy, Bryan Stevenson (2014)

Film culte : Indiana Jones et la dernière croisade, de Steven Spielberg (1989)

Chanson culte : "Love thy will be done", de Martika (1991)

Série culte : This Is Us, de Dan Fogelman (2016 - en production)