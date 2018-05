A l'occasion de la sortie de son nouveau roman "VNR"; Antoine de Caunes reçoit l'écrivain Laurent Chalumeau. Dans la deuxième partie de l'émission, Ramon Pipin et Camille Saféris et leur groupe parodique "les Excellents" viendront massacrer en live quelques titres cultes...

Je ne suis pas méchant, je suis juste dessiné comme ça."

Après Khâgne, Hypokhâgne et deux tentatives infructueuse d’entrer à Normal sup, il fait un bras d’honneur à ses études et rejoint en 1981 à 22 ans l’équipe du magazine musical Rock & Folk puis prend le large direction les Etats-Unis, il y restera 7 ans en collaborant avec divers journaux. Entre 1985 et 1990, il devient le rédacteur en chef de l'émission FM Marlboro Music, sur feu Europe 2, animé à l'époque par un certain Antoine de Caunes.

La pop culture, ce n'est pas la culture pop, ça représente tout ce qui est au delà du culturel, c'est l'air du temps. C'est ce qui permet à deux français de s'identifier dans la jungle de Bornéo.

La collaboration entre les deux se poursuit sur Canal+, à Nulle Part Ailleurs, où il devient auteur toujours pour Antoine de Caunes. Ils collaboreront également à l'écriture du premier film d'Antoine de Caunes : Les Morsures de l'Aube, film inspiré du roman éponyme de Tonino Benquista sorti en 2001.

Pour le cinéma et la téle il écrit aussi les dialogues de la comédie Hercule et Sherlock, réalisée par Jeannot Szwarc en 1996. Il signe ensuite, en collaboration avec le réalisateur Éric Rochant, le scénario de Total Western et participe à l'écriture des films Le Prince du Pacifique, réalisé par Alain Corneau. Il est également le créateur de la série télévisée Le Train.

Le décès de ma mère m'a permis de lâcher des digues d'un point de vue littéraire.

Aujourd'hui, vient de parâitre VNR, édité chez Grasset, le monologue fou et halluciné d’un homme qui explique à ses victimes bâillonnées, les raisons de sa colère. Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit l'écrivain Laurent Chalumeau.

Les Excellents / Maxime Ruiz

En fin d'émission, Laurent Chalumeau sera rejoint par Ramon Pipin et Camille Saféris qui forment le duo "Les Excellents". A eux deux, ils massacrent depuis fin 2017 les chefs-d’œuvre du rock. En l’espace de quelques mois, ils ont fait le buzz sur Internet. Leur massacre en vidéo de Pink Floyd, Michael Jackson et Madonna totalisent déjà plus de 500 000 vues sur leur page Facebook.

Ils seront en concert à Puteaux le 25 mai avec le Groupe Odeurs pour un hommage préthune (de son vivant), soit 2 heures de concert avec 30 musiciens, au Conservatoire Jean-Baptiste Lully à 20h30

Concert Ramon Pipin / Maxim Ruz

La pop liste de Laurent Chalumeau

Le livre : Rock Dreams écrit par Guy Peellaert et Nick Cohn

écrit par Guy Peellaert et Nick Cohn Le film : _Il était une fois dans l’ouest_, sorti en 1968, réalisé par Sergio Leone

La série : Studio sixty on the sunset strip créée par Aaron Sorkin diffusée entre 2006-2007 sur NBC

La chanson : « Highway 61 revisited » de Johnny Winter

Renan Cros, notre chroniqueur sera en direct de Cannes.