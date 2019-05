Le réalisateur espagnol Pedro Almodovar est l'invité exceptionnel d'Antoine De Caunes et Charline Roux à l'occasion de la sortie du film 'Douleur et Gloire' en sélection officielle au festival de Cannes 2019. En fin d'émission, ils accueillent l'humoriste Shirley Souagnon

Le réalisateur de cinéma, Pedro Almodóvar, le 15 mai 2019 à Cannes. © Getty / Thierry Lebraly

Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os, d’autres par le souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance. Premières amours, les suivantes, la mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé, les années 60, les années 80 et le présent. L’impossibilité de séparer création et vie privée. Et le vide, l’insondable vide face à l’incapacité de continuer à tourner.

C'est l'histoire que nous raconte aujourd'hui Pedro Almodovar dans son nouveau et vingt-quatrième film Douleur et gloire avec, au casting, Antonio Banderas et Penelope Cruz. Pour en parler, Pedro Almodovar est l'invité exceptionnel d'Antoine de Caunes et Charline Roux aujourd'hui dans Popopop.

Son film, Douleur et Gloire sortira dans les salles françaises aujourd'hui.

Dans la deuxième partie de l'émission, ils reçoivent l'humoriste et standuppeuse Shirley Souagnon pour parler de son podcast Vivement Dimanche avec Michelle Drucké, enregistré en public tous les dimanches, comme son nom l'indique, au Jardin Sauvage. Avec elle, ils évoqueront également son spectacle Stand-up privé dans lequel elle convie de jeunes standuppers sur scène avec elle.