À l'occasion de la sortie de "L'Amour est une fête" de Cédric Anger, Antoine de Caunes reçoit le comédien Guillaume Canet. Il incarne un soi-disant patron de peep show parisien qui décide de se lancer dans la production de films pornographiques.

Guillaume Canet, acteur, réalisateur, scénariste et producteur français, lors de la cérémonie des Césars, en mars 2018. © Getty / Julien Hekimian

Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux, reçoit le comédien et réalisateur Guillaume Canet. Il sera à l'affiche du film L'Amour est une fête de Cédric Anger.

RÉSUMÉ DU FILM :

Paris, 1982. Patrons d’un peep show, Le Mirodrome, criblés de dettes, Franck (Guillaume Canet) et Serge (Gilles Lellouche) ont l’idée de produire des petits films pornographiques avec leurs danseuses pour relancer leur établissement. Le succès est au rendez-vous et ne tarde pas à attirer l’attention de leurs concurrents.

Un soir, des hommes cagoulés détruisent le Mirodrome. Ruinés, Franck et Serge sont contraints de faire affaire avec leurs rivaux. Mais ce que ces derniers ignorent, c’est que nos deux « entrepreneurs » sont des enquêteurs chargés de procéder à un coup de filet dans le business du X parisien. C’est le début d’une aventure dans le cinéma pornographique du début des années 80 qui va les entraîner loin. Très loin...

La pop liste de Guillaume Canet

livre culte : Le tour du monde de Mouk de Marc Boutavant (éditions Albin Michel)

de Marc Boutavant (éditions Albin Michel) film culte : Il était une fois en Amérique deSergio Leone (1984)

deSergio Leone (1984) chanson culte : My Way de Nina Simone (1971)

série tv culte : le documentaire Wilde Wilde Country (2018)

La pop culture selon Guillaume Canet

C'est Antoine de Caunes, sans vouloir faire de lèche.

La playlist de l'émission

- Disappointing diamonds are the rarest of them all - Father John Misty

- Cum on feel the noize - Quiet Riot

- Carol - Chuck Berry

- Oh ma jolie Sarah - Johnny Hallyday