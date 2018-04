A l'occasion de la sortie du nouveau film d'Agnès Jaoui, "Place publique", Antoine de Caunes reçoit l'actrice Léa Drucker.

Léa Drucker © AFP

Son nom de famille n'est inconnu pour personne. Son père, Jacques est pédiatre et conseiller scientifique à l'ambassade de France à Washington (notamment pour ses recherches sur le vaccin sur l’hépatite B). Son oncle n'est autre qu'un célèbre animateur de télé, Michel Drucker.

Enfant, elle vit entre Paris et les Etats-Unis. C'est grâce à son père, grand cinéphile qu'elle développe son gout pour le cinéma. Enfant, elle n'a pourtant qu'une passion : le patinage artistique. Elle participe alors à de nombreuses compétitions, s’inscrit en classe sport études.

A 15 ans, elle s’ennuie à l'école, mais reprend pied grâce au théâtre. Elle entre au club théâtre du lycée Molière, à Paris. Son professeur, M. Steinmetz, la réconcilie avec la littérature et surtout l’encourage à persévérer dans le théâtre. La première scène qu’elle joue est une scène du Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux. A 17 ans, elle obtient le bac et s’inscrit au cours de théâtre privé de Véra Gregh .A 18 ans elle obtient le concours d’entrée de l’école de la rue Blanche. Dès lors elle ne délaissera jamais longtemps les planches, jouant des textes du classique au contemporain. En 2004, elle est nominée aux Molières pour son rôle dans 84, Charing Cross Road d’Hélène Hanff.

Aujourd'hui, elle est l'affiche du nouveau film d'Agnès Jaoui, Place Publique, au coté de Jean-Pierre Bacri. A,ntoire de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit l'actrice Léa Drucker

La pop liste de Léa Drucker

Un film : Peggy Sue s’est mariée réalisé par Francis Ford Coppola sorti en 1986

Une chanson : "Pop life" de Prince sortie en 1985 sur l’album Around the World in a Day

Une série : L’île fantastique, diffusée entre 1978 et 1984 sur ABC