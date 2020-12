À l'occasion de la sortie de "McCartney III", Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent la légende de la musique Paul McCartney et le journaliste musical auteur du livre "The Beatles" Stan Cuesta.

Sir James Paul McCartney, auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste joue sur la scène de l'American Airlines Arena le 7 juillet 2017 à Miami, en Floride. © Getty / Alexander Tamargo / WireImage

Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent Paul McCartney et l'auteur du livre "The Beatles" Stan Cuesta pour parler de "McCartney III", nouvel album de la légende de la musique.

Légende parmi les légendes, Sir Paul McCartney est l'invité exclusif de Popopop pour parler de son tout nouvel album, sorti aujourd'hui vendredi 18 décembre chez Capitol Records. Bouclant une trilogie entamée avec McCartney en 1970 et McCartney II en 1980, ce dix-huitième album solo de l'ex-Beatle a été réalisé dans ses studios de légende dans le Sussex pendant le confinement, où "Rockdown" comme dirait McCartney lui-même.

Stan Cuesta publie "The Beatles", paru le 22 octobre aux éditions du Layeur, ouvrage examinant la discographie complète des Beatles mais aussi des quatre membres du groupe dans leur carrière solo. Près de 150 albums rassemblés en 120 entrées : les disques officiels, en studio, en concert, les compilations, rééditions augmentées, coffrets inédits, hommages et autres, le tout superbement illustré par toutes les pochettes !

La pop liste "spéciale McCartney" de Stan Cuesta :

Si Paul McCartney était un livre : L'attrape-coeur de JD Salinger

de JD Salinger Si Paul McCartney était un film : The Knack de Richard Lester

de Richard Lester Si Paul McCartney était un personnage de série : Le père de famille dans Totoro

dans Totoro Si Paul McCartney était une chanson : Yesterday des Beatles

Le son qui lui évoque la pop culture :

Je m'éclate au Sénégal de Martin Circus

La playlist de l'émission :