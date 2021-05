A l'occasion de la diffusion sur Teva de sa première série "Marie et les choses", Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent l'humoriste, comédienne et réalisatrice Marie Papillon.

L'actrice Marie Papillon © Rita Braz

Qu'est-ce que la paréidolie ? C'est la question à laquelle Antoine de Caunes et Charline Roux vont tenter de répondre aujourd'hui en compagnie de la comédienne et star sur les réseaux sociaux, Marie Papillon. Depuis le premier confinement en mars dernier, elle s'amuse avec son chien Bibi sur Instagram à faire parler des objets aux formes plus ou moins humaines. Un humour qui cartonne et qui touche chaque jour plus de 300 000 personnes.

De cette paréidolie, elle en fait aujourd'hui une série, Marie et les choses diffusée dès le samedi 22 mai à 20h50 sur Téva. Dans ces 50 épisodes de deux minutes chacun, elle parle de sa vie de trentenaire, fait parler des objets du quotidien : son réveil, sa brosse à dent, ses coussins, son pommeau de douche... qui la conseille sur ses amours, ses amis, son chien...

La pop-liste de Marie Papillon

Le livre : Tom Tom et Nana de Bernadette Desprès

Le film : La cité de la peur de Les Nuls

Le personnage de série : Buffy dans Buffy contre les vampires

La chanson : "Sans Contrefaçon" de Mylène Farmer

La playlist de l'émission