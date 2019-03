A l'occasion du festival "Les Emancipéés", Antoine De Caunes et Charline Roux reçoivent l'actrice Béatrice Dalle qui présentera une nouvelle performance avec Virgnie Despentes, Casey et le groupe Zëro. En seconde partie d'émission ils seront rejoints par l'artiste William Z. Villain qui jouera un titre en live.

Béatrice Dalle, à l'occasion de la Fashion Week YSL Automne/Hiver 2018-2019 (17 janvier 2018, Paris) © Getty / Foc Kan/WireImage

Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent en duplex de Vannes la comédienne Béatrice Dalle. Elle participe à la troisième édition du festival Les Emancipéés qui se déroule du 18 au 24 mars à Vannes et à Arradon.

Au programme de ce festival qui prône le singulier et les singuliers : concerts, conférences chantées, lectures, mises en scène, bal littéraire, bande dessinée et même gastronomie aux saveurs inhabituelles... 10 créations : Thomas Jolly & L (Raphaële Lannadère) pour un hommage à Barbara, Thomas B. Reverdy + JP Nataf pour une lecture musicale, Virginie Despentes + Béatrice Dalle pour Viril mis en scène par David Bobée avec Casey et le groupe Zëro, Arnaud Cathrine et Mathieu Baillot, Françoise Fabian, Alexandre Fillon + Barbara Carlotti pour une conférence musicale, Claire Chazal, Christine Angot, Alexia pour une soirée gastronomique, Benjamin Guillard & Emmanuel Noblet pour une lecture d'Un Discours de Fabcaro.

La pop liste de Béatrice Dalle

livre culte : Van Gogh le suicidé de la société d'Antonin Artaud

film culte : Salò ou les 120 Journées de Sodome de Pier Paolo Pasolini (1976)

chanson culte : "Killing in the name" des Rage Against the machine

La pop je m'en fous... toujours. Rien n'a changé, j'écouterai toujours du hard core et du punk.

En deuxième partie d'émission Antoine et Charline reçoivent William Z. Villain. Passionné de vieux instruments , il est originaire du Wisconsin. Il est actuellement en tournée en France (et une date en Belgique) : le 20/03 à Lorient, 21/03 à Saint Malo, le 22/03 à Rambouillet, le 23/03 à Liège, le 27/03 à Toulouse, le 29/03 à Nilvange et le 30/03 à Saint Pierre Les Elbeuf. En attendant, il est en live sur la scène mythique de Popopop pour nous jouer son titre Papertrail.

La playliste de l'émission :