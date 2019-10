Antoine de Caunes reçoit la comédienne Bérengère Krief pour sa participation au nouveau programme court "Têtard" diffusé sur Canal +. En deuxième partie d'émission, la chanteuse Marie France présentera son nouvel album "Tendre assassine".

Bérengère Krief en 2018 © Getty / Foc Kan

Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit la comédienne Bérengère Krief qui joue aux côtés d'Esteban dans la nouvelle série courte Têtard diffusée sur Canal +. La série écrite par Clémence Dargent et Xavier Lacaille et réalisée par Jérémie Sein et Lola Roqueplo est diffusée tous les dimanches à 12h10.



Dans leur train-train plus ou moins bien huilé d'Emma et Ben, la venue d’un enfant n’était pas vraiment au programme. TÊTARD c’est le voyage initiatique de ces deux parents en devenir, dans l’attente de cet objet non identifié qu’est leur enfant à naître.

La pop culture selon Bérengère Krief

La pop liste de Bérengère Krief

livre culte : Les 5 blessures qui empêchent d'être soi même de Lise Bourbeau

film culte : Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet (2001)

chanson culte : What is love d'Haddaway

série tv culte : Hartley, coeurs à vif série créée par Ben Gannon et Michael Jenkins en 1994

En deuxième partie d'émission, Marie France, première chanteuse transgenre française et figure incontournable du Palace présentera son nouvel album Tendre assassine.

