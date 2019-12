A l'occasion de la diffusion lundi prochain de la série "Les Sauvages" sur Canal+, créée par Rebecca Zlotowski et Sabri Louatah, Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit Roschdy Zem

Portrait de l'acteur et réalisateur Roschdy Zem à Paris, le 27 juin 2019. © AFP / Damien Grenon / Photo12

C'est la nouvelle création originale de Canal+ en cette rentrée. Adaptée de la quadrilogie de Sabri Louatah par son auteur et la réalisatrice Rebecca Zlotowski, les Sauvages imagine qu'Idder Chaouch, le tout juste élu président de la République est victime d'une tentative d'assassinat par le cousin de son gendre, l'acteur Fouad Nerrouche.

Idder Chaouch c'est Roschdy Zem. Il est aujourd'hui l'invité d'Antoine de Caunes et Charline Roux dans Popopop pour en parler. Les Sauvages sera diffusé sur Canal+ à partir du 23 septembre et le premier épisode sera diffusé en clair sur My Canal ce même jour.

La pop culture selon Roschdy Zem

C'est une façon de s'exprimer snas les diktats, les tabous et la pudeur ; quelque chose d'intemporel

La pop liste de Roschdy Zem

Le livre : 1984 de George Orwell

de George Orwell Le film : Voyage au bout de l’enfer de Michael Cimino, sorti en 1978

de Michael Cimino, sorti en 1978 La série : The Wire , créée par David Simon

, créée par David Simon La chanson : Thunder Road de Bruce Springsteen, sortie en 1975 sur l’album Born to run.

La playlist de l'émission