Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent le groupe de pop français 'Les Innocents' à l'occasion de la sortie de son nouvel album '6 1/2'. En fin d'émission notre pop chroniqueur Renan Cros.

Les Innocents, J. P. Nataf, et Jean-Christophe Urbain, le 28 mai 2015 à Paris. © AFP / FRANCOIS GUILLOT

Le grand public les a connu en 1986 avec le single "Jodie" qui se classera 34ème au Top 50. C'est réellement 6 ans plus tard qu'ils connaîtront un grand succès du public avec le single "L'Autre Finistère". Un single qui propulsera leur album Fous à lier qui se vendra à plus de 500 000 exemplaires et leur permettra de remporter la Victoire de la musique du groupe de l'année en 1993.

Aujourd'hui, ils viennent présenter leur sixième album (et demi), intitulé 6 1/2. Pour en parler, Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent Jipé Nataf et Jean-Christophe Urbain alias Les Innocents.

La pop culture, c'est aller acheter des CD de pop-music quand on était jeune

En fin d'émission, notre pop-chroniqueur, qui ne revient pas d'un autre Finistère, Renan Cros viendra nous parler du dernier roman d'Alain Damasio et se demandera si la pop-culture doit laisser un trace.

Vous pourrez retrouver les Innocents en tournée dans toute la France ici

La pop liste des Innocents

Le livre : Les naufragés de l’autocar John Steinbeck

John Steinbeck Le film : Fantomas se déchaine

se déchaine La série : Platane d'Eric Judor

d'Eric Judor La chanson : "50 ways to leave your lover" - Paul Simon

La pop playlist de l'émission