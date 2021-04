Pour nous parler de sa dernière nouvelle Scarlett et Novak, Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent le romancier d'anticipation Alain Damasio.

L'écrivain Alain Damasio est invité, pour l'édition 2019 du festival de science-fiction nantais. © Maxppp / PHOTOPQR/PRESSE OCEAN/ Olivier Lanrivain

Aujourd'hui dans Popopop, un invité aux multiples casquettes, la plus connue étant celle de romancier avec un penchant pour la science-fiction engagée. Ses trois romans, La Zone du Dehors La Horde du contrevent, et Les Furtifs, ce dernier venant d'ailleurs de sortir en Folio furent tous des best-sellers. Récemment il s'est aussi illustré dans la musique. En 2019, à l'occasion de la parution des Furtifs, il créait avec le compositeur Yan Péchin la bande originale du livre : Entrer dans la couleur. En début d'année, il écrivait un slam en soutien à la ZAD de la Colline du Mormont en Suisse. Il a également collaboré avec le compositeur électro Rone sur l'album Rone & friends.

Il est aussi scénariste dans le jeu-vidéo. C'est en partie à lui que l'on doit le très beau Life is Strange, premier opus. Catégorie écriture, il signe aussi des postfaces pour des récits d'anticipation, la dernière en date étant celle pour Carbone & Silicium, la BD de Mathieu Bablet lauréat du dernier prix BD Fnac/France Inter.

Il est enfin l'auteur de nouvelles, la dernière Scarlet et Novak pour laquelle il vient nous rendre visite aujourd'hui est parue en mars dernier aux éditions Rageot. Dans ce très court thriller d'anticipation, Novak est poursuivi et fuit pour sauver sa peau. Heureusement, il peut compter sur l'aide de Scarlett l’intelligence artificielle de son brightphone ; celle qui connaît toute sa vie, ses secrets et qui va le guider dans la ville.

Alain Damasio est l'invité d'Antoine de Caunes et Charline Roux.

La pop-liste d'Alain Damasio

Le livre : Mille Plateaux de Gilles Deleuze et Félix Guattari

de Gilles Deleuze et Félix Guattari Le film : Mulholland Drive de David Lynch

de David Lynch Le personnage de série : Pirlouit de la BD Johan & Pirlouit

de la BD Johan & Pirlouit La chanson : "Variations sur Marilou" de Serge Gainsbourg

La playlist de l'émission