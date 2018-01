Une émission placée sous le signe du girl power, Antoine de Caunes reçoit l'actrice Anna Mouglalis présidente dans la fiction "Baron Noir" et le chorégraphe Jean-Claude Gallotta qui célèbre le rock féminin.

Anna Mouglalis © AFP / FRANCOIS GUILLOT

Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit la présidente Amélie Dorendeu dans la série Baron Noir, jouée par Anna Mouglalis ; ainsi que le chorégraphe Jean-Claude Gallotta pour son spectacle "My Ladies Rock"

Anna Mouglalis

Je pense qu'en tant qu'acteur tous les choix que l'on fait sont politiques.

Anna Mouglalis naît à Nantes en 1978. Des parents pas artiste mais cultivé. A 16 ans, elle file à Paris. Après son bac, elle commence une hypokhâgne au lycée Jules-Ferry. En 1997, elle écrase le pied d'un "auteur maudit" dans le métro qui veut faire d'elle une star. Elle commence au cinéma en 1997 dans Terminale de Francis Girod. Elle est révélée au public en 2000 dans Merci pour le chocolat de Claude Chabrol.

Depuis 2016, elle incarne Amélie Dorendeu, conseillère de l'ombre puis Première Secrétaire du PS et enfin Présidente de la République dans la série politique de Canal+ Baron Noir

La pop culture c'est quelque chose de populaire et de coloré entre pop art et supers héros…

La pop liste d'Anna Mouglalis :

Le disque : Douce France de Rachid Taha et : Carte de Séjour

Le film : Les Chevaux de Feu de Sergueï Paradjanov

Le livre : Don Quichotte de Miguel de Cervantes

La série : Ma Sorcière Bien-Aimée

Actu :

Baron Noir saison 2, à partir du 22 janvier sur Canal+

Aurore, en replay sur Arte +7 jusqu'au 25 janvier

Mademoiselle Julie d'August Strindberg, du 8 au 10 février à la comédie de Picardie

Jean-Claude Gallotta

En 1970, ce fils d’immigrés italiens étudiant aux beaux-Arts de Grenoble et âgé de 20 ans, s’en va croquer les danseuses au Conservatoire (pour dessiner des gens en mouvement). Les professeurs, en manque de garçons, lui proposent des cours de danse gratuits contre une mini exposition de ses croquis. Comme il a honte de danser en collant et demande à rester en pantalon, il prend des cours de claquettes et tombe amoureux de sa prof et future épouse : Mathilde Altaraz. C’est ainsi qu’il fait ses débuts de danseur et chorégraphe, mêlant la base classique de sa compagne et son irrésistible cocasserie personnelle.

Actu :

My Ladies Rock : Dans ce spectacle,Jean-Claude Gallotta raconte ces femmes qui ont fait le rock. Il convoque les voix des femmes, rockeuses et pionnières. Il fait danser quatorze morceaux emblématiques par les interprètes du Groupe Émile Dubois. Ballets poétiques, enragés de liberté.

La pop playlist du jour :