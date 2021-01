Jean-Pierre Bacri est mort hier. Le comédien et scénariste occupait une place de choix auprès du public pour ses rôles d'anti-héros râleurs et désabusés mais profondément humains. Antoine de Caunes et Charline Roux lui rendent hommage aujourd'hui dans "Popopop".

Jean-Pierre Bacri en 2008 © AFP / François Lo Presti

Pour rendre hommage à Jean-Pierre Bacri qui nous a quittés hier, Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent le comédien et réalisateur Dominique Farrugia avec qui il avait tourné dans La Cité de la Peur, le comédien Gilles Lellouche au coté duquel il est apparu dans Le Sens de la Fête ; ainsi que la comédienne Léa Drucker avec qui il partageait l'affiche de Place Publique.

Tout au long de l'émission, des extraits de ses meilleurs films parmi lesquels Didier, La Sité de la Peur, Un air de famille, Le Sens de la Dête, Subway, Astérix & Obélix : Mission Cléopatre, Mes meilleurs copains ; mais aussi des archives de sa participation au Burger Quizz, de sa passion pour le rap US, de son casting par Eric Tolédano et Olivier Nakache, de sa rencontre avec Agnès Jaoui... ; une lettre écrite par Etienne Dorsay et un message de Benjamin Lavernhe.

La playlist de l'émission, spéciale Jean-Pierre Bacri

“Welcome in Paradise” - Gérard Darmon, Jean Pierre Bacri

"Still DRE" - Dr DRE

“River deep mountain high” - Ike & Tina Turner

"Osez Joséphine" - Alain Bashung

La pop news du jour

