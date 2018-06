« How to talk to girls at parties ? » ou en version française « Comment aborder les filles en soirée ? » c’est la question que se pose le réalisateur John Cameron Mitchell dans son dernier film. Pour y répondre, il est de passage dans le studio de Popopop.

Il a grandi dans une famille de militaire (son père était général dans l’armée américaine) et sur la base américaine de Colorado Springs dans le Colorado.

Dans les années 90, il commence l’écriture de sa première comédie musicale Hedwig and the Angry Inch. Hedwig, une musicienne de rock transgenre poursuit son ancien amant qui a plagié ses chansons. La comédie musicale sera jouée en off de Broadway en 1998.

Trois ans plus, il décide d’adapter la pièce au cinéma. Lui réalisera le film et incarnera le rôle principal. Le film est un succès commercial et obtiendra un Teddy Award lors de la Berlinale 2001.

En 2006, après deux ans de tournage et de casting, il présente à Cannes son deuxième film : Shortbus, un film voulant démystifier le sexe en le montrant sous toutes ses formes. Un film dans lequel quasiment aucune scène n’a été simulée

Dans son dernier film, il se demande comment aborder les filles. Pour tenter de répondre à cette question mais également évoquer sa filmographie, Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit le réalisateur américain John Cameron Mitchell.

Dans la deuxième partie de l’émission, notre pop spécialiste Renan Cros viendra nous expliquer le succès du nouveau film d’horreur qui se passe dans le silence le plus total : Sans un bruit.

La pop liste de John Cameron Mitchell

Le film : Une femme sous influence réalisé par John Cassavetes avec Gena Rowlands sorti en 1974

Le livre : Howards End écrit par Edgar Morgan Forster, sorti en 1910

