Après six mois de fermeture, les cinémas rouvrent finalement aujourd'hui. Pour fêter ça, il sera question de science fiction aujourd'hui dans Popopop. Pour parler du film "Le Dernier Voyage", en salles dès aujourd'hui, Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent le comédien Hugo Becker.

Portrait de l’acteur et réalisateur Hugo Becker est un acteur et réalisateur à Paris le 28 janvier 2021. © AFP / Joël Saget

Il y a quelques mois, dans un futur proche, on espérait tous les réouvertures des terrasses, des salles de concerts, des théâtres et des cinémas. Aujourd'hui, c'est bon, c'est fait alors à Popopop on a décidé de partir dans un autre futur proche ; un futur dans lequel une mystérieuse lune rouge serait exploitée par les Hommes pour une mystérieuse énergie. Dans ce futur là, la lune en question change brusquement de trajectoire et se dirige tout droit vers la Terre. Si dans sept jours, l'astronaute Paul W.R ne l'a pas détruite, elle s'écrasera. Seul problème, Paul W.R a disparu. Un futur proche qui donne moyennement envie.

Ce futur c'est le synopsis du premier long-métrage de Romain Quirot, Le Dernier Voyage adapté de son court-métrage, Le Dernier Voyage de Paul W.R, un film de science-fiction français, ce qui est assez rare pour être souligné, un film poétique et plein d'ambition. Et ce Paul W.R qui a disparu c'est Hugo Becker. Au casting également du Dernier Voyage, Jean Reno, Philippe Katerine en animateur radio fantasque et les révélations Lya Oussadit-Lessert et Paul Hamy.

Le Dernier Voyage c'est dans toutes les bonnes salles de cinéma depuis ce matin et pour en parler Hugo Becker est l'invité d'Antoine de Caunes et Charline Roux.

La pop-liste d'Hugo Becker

Le livre : Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes

Le film : Vol au-dessus d’un nid de coucou de Milos Forman ou Top Gun de Tony Scott

Le personnage de série : Sam Beckett dans Code Quantum

La chanson : "The Letter" de The Box Tops

La playlist de l'émission