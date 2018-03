Le comédien Sébastien Chassagne incarne avec délice un trentenaire à la croisée de Woody Allen et de Tanguy dans la série Irresponsable diffusée sur OCS. La star du stand-up Ricky Gervais nous présente son spectacle "Humanity" diffusé sur Netflix

A. de Caunes, C. Roux et Sébastien Chassagne © F. Leroy

Il est "moitié Essonniens, moitié Yvelinois. Un enfant du Stif en quelque sorte. Entre Forges-les-Bains et Le Chesnay, mais Parisien depuis plus de 10 ans". Cela fait 25 ans qu'il fait de la scène. Il commence à l'école primaire et fait ses premiers spectacle à l'âge de 7 ans. Il se forme au théâtre de rue avant d’entrer au conservatoire de Versailles puis à l’Ecole supérieure d’art dramatique de Paris sous la direction de Jean-Claude Cotillard.

Aujourd'hui, il est au casting de la série Irresponsable. Dans la série, il incarne depuis deux saison Julien, un éternel adolescent, menteur invétéré, louvoyant constamment qui a toujours fuit la moindre responsabilité. Incapable de se prendre en main, changeant constamment de petit boulot et de canapé sur lequel squatter, il a été à 31 ans contraint de retourner vivre chez sa mère. Au même moment il découvre l’existence d’un fils de 15 ans, Jacques, qu’il a eu avec Marie, son amour d’adolescence qu’il n’a jamais oublié.

Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit le comédien Sébastien Chassagne.

Lorsqu'on interroge Sébastien Chassagne sur sa définition de la Pop culture il empreinte les mots de Pacôme Thiellement : « La culture populaire, nous la connaissons intimement, parce qu’elle est présente dans l’enfance… Passé cet état édénique (…) l’homme perd progressivement la grâce et la créativité, la disponibilité et l’innocence. Il s’enténèbre, se prend au sérieux, se croit appelé aux plus hautes fonctions, impose sa domination, détruit tout ce qu’il approche, et finit dans le naufrage de la sénilité. Les catastrophes écologiques qui affectent la Terre aujourd’hui, la nourriture empoisonnée, les eaux polluées, ce sont les «signes des Temps », c’est-à-dire l’humanité qui fait sous elle. Mais même l’humanité sénile est traversée d’instants de grâce. »

Dans la deuxième partie de l'émission, c'est un invité exceptionnel que reçoit l'équipe de Popopop. Aujourd'hui, il sors son quatrième seul en scène sur Netflix intitulé "Humanity". Il est le roi du stand-up et plus généralement de l'humour version british. C'est à lui qu'on doit l'hilarante série The Office au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Bref, c'est un dieu vivant de l'humour qui est dans Popopop aujourd'hui : Ricky Gervais

La pop liste de Sébastien Chassagne

Un livre : Here la BD de Richard McGuire parue chez Gallimard

la BD de Richard McGuire parue chez Gallimard Une chanson : “Just out of Reach” des Zombies sorti en 1965 sur l’album Begins Here

Une série : Twin Peaks, série créée par David Lynch, diffusée entre 1990 et 1991 sur ABC aux Etats-Unis