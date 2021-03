Pour parler de la parution de ses mémoires aux éditions Harper Collins, Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent la chanteuse du groupe Blondie : Debbie Harry.

Debbie Harry, chanteuse notamment du groupe Blondie et actrice au Lincoln Center le 24 septembre 2018 à New York. © Getty / Sean Zanni / Patrick McMullan

Blondie c'est un groupe, mais ce groupe c'est surtout elle, Debbie Harry, figure emblématique de la pop-culture des années 70/80. Elle fut chanteuse, pour Blondie évidemment, tout le monde se souvient de "Heart of Glass", "Call Me" ou encore "Atomic", tubes au succès planétaire. Elle fut aussi chanteuse en solo, avec sept albums au compteur. Elle fut également comédienne notamment devant la caméra de David Cronenberg. Elle fut enfin muse d'un certain Andy Warhol période Factory.

Aujourd'hui, elle sort ses mémoires, denses et riches à l'image de sa vie : abandonnée par sa mère biologique à l'âge de six mois, elle est adoptée par une famille du New-Jersey, débarque à New-York dans les années 70 pour y côtoyer le monde du rock et des artistes. La suite on la connait tous.

Face It, les mémoires de Debbie Harry sont disponibles chez Harper Collins. Debbie Harry est l'invitée exceptionnelle d'Antoine de Caunes et Charline Roux. La traduction de l'entretien est assurée par Eve Dayre.

La pop-liste de Debbie Harry

Le livre : Toute l'oeuvre de China Miéville

Le film : I Care a Lot de J Blakeson, disponible sur Netflix

Le personnage de série : Stewie dans Familly Guy

La chanson : "Eat An Eraser" de Princess Goes to the Butterfly Museum

La playlist de l'émission