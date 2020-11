A l'occasion de la parution de son premier livre "Les Pensées d'Héractète", Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent l'humoriste Haroun. Soit un carnet de réflexions et d’aphorismes – « comme les philosophes sont les seuls à les appeler, car, aujourd’hui, on dit plutôt vannes ou punchlines ».

Portrait de l'humoriste Haroun le 4 décembre 2019 à Paris. © AFP / Lionel Bonaventure

Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent Haroun qui publie son premier ouvrage, Les Pensées d'Héractète, aux éditions des Equateurs.

Humoriste passé par la télévision et la scène, Haroun a un humour noir, pince-sans-rire et absurde. Parmi ses références humoristiques : Pierre Desproges, Les Inconnus, Les Nuls ou encore Coluche. Aujourd'hui il publie son premier livre, recueil de pensées d'un philosophe imaginaire et imaginé par Haroun pour rire de tout, toutes et tous.

La pop liste de Haroun :

Livre : La vie devant soi d'Émile Ajar (Romain Gary)

d'Émile Ajar (Romain Gary) Film : Un air de famille de Cédric Klapisch

de Cédric Klapisch Personnage de série : Samuel Beckett dans Code Quantum

dans Code Quantum Chanson : Quand on arrive en ville de Daniel Balavoine, reprise par Fhin

