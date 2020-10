A l'occasion de la sortie de son deuxième album "S16", Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent le musicien et chanteur Woodkid.

L'auteur-compositeur-interprète Woodkid, sur scène pendant la Berlin Music Week 2014 à Berlin, Allemagne, 7 septembre 2014. © AFP / BRITTA PEDERSEN / DPA / dpa Picture-Alliance

Après un premier album The Golden Age, en 2013 récompensé d'un Victoire de la Musique, nommé deux fois aux Grammy Awards et vendus dans le monde à plus de 800 000 exemplaires ; après avoir collaboré avec Nicolas Ghesquière, directeur artistique de Louis Vuitton et le photographe JR ; après avoir signé la bande originale du film Desierto de Jonas Cuaron, il est retour.

Et quel retour ! Un deuxième album S16, l’abréviation du souffre pour les plus chimistes d'entre nous. Un album qu'il a défendu le week-end dernier de l'autre coté de l'Atlantique sur la scène du talk show de Jimmy Kimmel.

Pour parler de ce deuxième album, porté déjà par les single "Pale Yellow" et "Goliath", Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent l'auteur, compositeur et interprète Woodkid.

La pop-liste de Woodkid

Le livre : Qu'est-ce que la musique de David Byrne

de David Byrne Le film : _ Eternal Sunshine of the Spotless Mind _de Michel Gondry

_de Michel Gondry Le personnage de série : Bojack Horseman (dont l'intégralité est disponible sur Netflix)

(dont l'intégralité est disponible sur Netflix) La chanson : "Frozen" de Madonna

La playlist de l'émission