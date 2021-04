Il vient de prendre la tête de la maison Courrèges. Pour nous parler de son premier défilé, Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent le créateur Nicolas di Felice.

Nicolas Di Felice, Directeur Artistique de Courrèges. © Bruno Staub

C'était l'un des évènements de la dernière fashion week, le premier défilé... ou plutôt "défilmé", néologisme né de la fusion de "défilé" et "filmé" du nouveau Courrèges repris en septembre dernier par le créateur Nicolas di Felice. D'origine belge, il a fait ses armes à la Cambre, prestigieuse école d'art bruxelloise qui a notamment vu passer Marine Serre et Anthony Vaccarello avant d'intégrer la maison Balenciaga, dirigée à l'époque par Nicolas Ghesquière puis de le suivre chez Louis Vuitton.

Il reprend aujourd'hui seul les rennes de la maison Courrèges fondée au début des années 60 par le palois André Courrèges et sa femme Coqueline, créateur de génie surnommé "Le Corbusier de la haute couture" par le magazine Women's Wear Daily, à qui on doit notamment l'arrivée de la mini-jupe de ce coté de la Manche.

A son arrivée, il rééditait les pièces iconiques de la maison, dont le blouson en vinyle et la minijupe blanche. Pour son premier défilé, en mars dernier, sans public, covid oblige, les mannequins défilaient dans une immense boite toute blanche et logoté du fameux AC pour André Courrèges. Premier défilé et premier succès.

Pour revenir sur cette première collection et sur l'histoire de la vénérable maison Courrèges, Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent son directeur artistique, Nicolas di Felice.

La pop-liste de Nicolas di Felice

Le livre : _ Salopes _de Dennis Cooper

_de Le film : Une histoire d’amour suédois e de Roy Andersson

de Roy Andersson Le personnage de série : Jules dans Euphoria, disponible sur OCS

dans Euphoria, disponible sur OCS La chanson : Tu te moques de Christophe remixé par Mansfield.TYA

La playlist de l'émission