Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent le chanteur suisse Stephan Eicher, qui revisite actuellement son répertoire avec la fanfare Traktorkestar, quelques semaines avant la sortie son prochain album “Hüh !”.

Stephan Eicher, chanteur suisse, en concert le 18 octobre 2015 à la Salle Jacques Brel de Fontenay-sous-Bois © Getty / Paul Charbit / Gamma-Rapho

"Ce peu d'amour que tu me donnes, ce peu d'égard que je reçois", chantait déjà Stephan Eicher en 1999 sur l'album Louanges. C'est pas faute de lui en avoir donné, pourtant, de l'amour, à cet artiste polymorphe qui s'apprête à fêter ses quarante ans de carrière. Apparu dans la vague new wave au début des années 1980, c'est avec l'inoubliable Déjeuner en paix qu'il décolle. Un titre écrit par l'écrivain Philippe Djian, devenu son parolier après une rencontre sur le plateau de l'émission Rapido, présentée par un certain Antoine de Caunes, en 1989.

Le chanteur polyglotte est de retour, en tournée et bientôt sur un disque, avec à ses côtés la fanfare Traktorkestar et la rappeuse Steff La Cheffe. Une famille 100% suisse qui revisite le répertoire de Stephan Eicher dans une tonalité plus festive que jamais.

Et pour vous, Stephan Eicher, c'est quoi la pop culture ?

C'est Popol Vuh, un groupe de krautrock allemand qui emprunte son nom à un Dieu qui mangeait des enfants. Et la pop culture, je pense que c'est la culture qui avale ses enfants.

La "pop-list" de Stephan Eicher

Le livre culte : La marche de Radetzky, Joseph Roth, 1932

Le film culte : La Rivière du hibou, court-métrage de Robert Enrico, sorti en 1962

La chanson culte : Just Like A Woman, Bob Dylan, 1966

La série culte : Daktari, de Ivan Tors et Art Arthur (1966-1969)

Alors qu'une tournée fera passer Stephan Eicher et toute sa troupe par Lille (le 19 janvier) Bordeaux (le 24 janvier) et Paris (le 2 février), entre autres, on attend impatiemment un album, prévu pour le 15 février 2019...

La chronique de Renan Cros : conseils pop de cadeaux à offrir à vos pires invités de Noël

Quitte à passer un repas interminable avec des gens aussi aigris qu'un Antoine de Caunes en fin de saison, autant trouver les cadeaux qui conviennent à ce type de spécimen. Renan Cros est là pour vous aider.