Antoine De Caunes et Charline Roux reçoivent Vanessa Paradis pour son nouvel et 7ème album 'Les Sources'. Dans la seconde partie de l'émission, notre pop-chroniqueur Renan Cros nous rejoindra pour nous parler des comédies romantiques.

Les Français l'ont découverte très jeune à la télévision en 1981. C'était chez Jacques Martin à l'Ecole des fans. A seulement 8 ans, après que son oncle l'ait inscrite à l'émission, elle reprenait la chanson "Emilie Jolie".

C'est en 1987 que sa carrière décolle et qu'elle entre dans nos oreilles. Cette année-là, elle signe à 14 ans, le tube de l'été "Joe le taxi", composé par Etienne Roda-Gil. 11 semaines au Top 50 et plus d'un million de disques écoulés en France et plus de trois millions dans le monde.

Après la musique, ce sera le cinéma, dont un césar du meilleur espoir féminin en 1989 pour Noce Blanche.

Aujourd'hui, elle revient avec un septième album, écrit par Samuel Benchetrit, Adrien Galo, Fabio Viscogliosi et elle-même dans lequel elle opère un retour aux sources. Ca tombe bien puisque c'est le titre de son album : Les Sources.

"La pop culture c'est l'art de rassembler."

Son livre culte : Dan Franck, Le vol de la Joconde

Son film culte : César et Rosalie réalisé par Claude Sautet

réalisé par Claude Sautet Sa chanson culte : “If I was your girlfriend” de Prince

Sa série culte : The End of the fucking world

