Pour parler philosophie et pop-culture, Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent la philosophe Marianne Chaillan. En fin d'émission, une pépite pop du sud de la France : les frères Jacquard.

Marianne Chaillan en studio © Radio France

Elle est un professeure de philosophie que ses élèves de Marseille doivent adorer puisqu'elle leur fait cour avec des icones de la pop-culture : les personnages de Game of Thrones, Harry Potter ou encore Disney. C'est en se servant des paroles de Jean-Jacques Goldman pour expliquer un texte du philosophe allemand David Hume qu'elle a eu cette idée de "pop-philosophie".

Lors de la dernière saison de Game of Thrones, elle débrieffait les épisodes pour le site Konbini et la chaine OCS. A l'issue de cette ultime saison 8, la machiavélique reine Cersei Lannister a fini ensevelie sous les décombres de Port-Réal, la jeune reine Daenerys Targaryen devenue la "Mad Queen" que tout le monde redoutait a fini assassinée par son neveu et amant Jon Snow. Finalement c'est Bran "the Broken" Stark qui finissait sur le trône de fer, un trône qui a finit fondu après que le dragon de Daenerys l'ait brulé.

Aujourd'hui, elle publie Game of Thrones : Une fin sombre et pleine de terreur aux éditions Equateurs, collection philosophie. Pour en parler, Marianne Chaillan est l'invitée d'Antoine de Caunes et Charline Roux. Pour rappel, son autre livre Ils vécurent philosophes et firent beaucoup d’heureux est toujours disponible.

"La pop-culture c'est l'expression directe d'un certain mépris de classe et c'est ce contre quoi j'essaie de me battre car la culture populaire possède une valeur réelle"

Dans la deuxième partie de l'émission, elle sera rejoint par Jean-Stéphane, Jean-Michel et Jean-Corentin, les trois frères Jacquard qui viendront nous présenter leurs spectacles "Still love ze sud" et "(In)certain regard". Ils seront d'ailleurs en tournée dans toute la France. (toutes les dates sont à retrouver sur leur site : www.3615freresjacquard.com et sur leur page Facebook : lesfreresjacquard ).

