Pour la troisième fois en un an, Antoine de Caunes reçoit le couturier britannique le plus pop et le plus coloré du moment. Sir Paul Smith fait son grand retour dans Popopop. Dans la deuxième partie de l'émission, il sera rejoint par le chanteur Kepa.

Paul Smith en mai 2018 à Londres © Getty / Jeff Spicer

Il est aujourd'hui devenu un invité récurent de Popopop. A 72 ans, il est l'un des stylistes britanniques les plus iconiques. Il s'est notamment fait connaitre grâce à l'usage de tissus aux rayures de couleurs vives et à son travail sur le kitsch. Il se passionne également pour le cyclisme et la musique. Il a été anobli par la reine Élisabeth II en 2000.

Sir Paul Smith était venu en septembre, au tout début de la saison pour nous parler de son livre : Paul Smith's Cycling Scrapbook. Il était revenu en janvier dernier, à l'occasion de la fashion week automne-hiver 2018/2019

A l'occasion de la fashion week masculine printemps-été 2019 qui se tient jusqu'au 24 juin et notamment pour son défilé qui se tiendra le dimanche 24 juin à 16h à l'Elysée Montmartre, Antoine de Caunes accompagné de Charline Roux reçoit pour la troisième fois en un an, un record, le couturier britannique Sir Paul Smith.

Dans la deuxième partie de l'émission, Paul Smith sera rejoint par le one-man-band de folk Kepa. Vous pourrez retrouver Kepa en concert :

le 22 juin au festival "Ça sent la plage" à Onet-le-Chateau (12)

le 30 juin au festival "Les Nuits de Nacre" à Tulles

le 5 juillet à Montréal

le 7 juillet à Québec

le 13 juillet aux Francopholies de La Rochelle

le 21 juillet à Biarritz

La pop liste de Sir Paul Smith

Le livre : Modernists and Mavericks: Bacon, Freud, Hockney and the London Painters écrit par Martin Gayford, paru le 5 avril dernier

Le film : Phantom Thread réalisé par Paul Thomas Anderson, sorti en 2017

Le programme TV : la finale de Wimbledon de 1980

La chanson : "Over and Over" morceau extrait du dernier album de Jack White “Boarding House Reach” en 2018

La pop culture selon Sir Paul Smith :

La pop culture ce sont des choses nouvelles comme la voiture et le téléphone !

Programmation musicale :