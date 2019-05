Pour célébrer leur 25 ans de carrière, Antoine de Caunes reçoit Darius Keeler et Danny Griffiths fondateurs du groupe rock Archive et qui publie à cette occasion un album intitulé très justement "25". En deuxième partie d'émission, Charlotte Blum journaliste série présentera son documentaire "The Art of television".

Archive, le groupe de rock progressif, trip hop, et musique électronique à Paris le 13 mars 2019. © AFP / FRANCOIS GUILLOT

Archive fête ses 25 ans ! Et publie à cette occasion un album rétrospectif, 25 (Pias), sur lequel on peut trouver 8 titres inédits.

Antoine de Caunes reçoit pour célébrer ses noces d'argent Darius Keeler et Danny Griffiths membres fondateurs du collectif rock.

Avec douze albums studio à son actif, Archive a joué en tête d’affiche de festivals à travers toute l’Europe pour devenir l’un des groupes anglais s’exportant le mieux sur les scènes du continent, tout en cultivant une base de fans purs et durs dans son pays natal.

Depuis sa formation à Croydon, dans le Sud de Londres en 1994, Archive s’est avéré maîtriser parfaitement son propre destin, évitant les modes dominantes pour offrir un mélange musical unique et bien à lui.

Ils viennent d'annoncer une tournée européenne à l'automne qui passera par la France : le 5 novembre à Lille, le 7 novembre au Havre, le 8 novembre à Brest... toutes les dates sont à retrouver ici sur le site officiel d'Archive.

La pop culture selon Darius Keeler

C'est quelque chose qui a avoir avec les icônes. Dans les années 80 j'ai eu la chance de vivre entourés de personnages iconiques, plus grands que nature.

La pop culture selon Danny Griffiths

Pour moi c'est la même chose !

Dans la deuxième partie de l'émission, Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent la journaliste série Charlotte Blum. Elle vient nous présenter la saison 2 de son documentaire The Art of Television, documentaire en 4 épisodes qui s'intéresse aux réalisateurs de séries, ces artisans vivant dans l'ombre des auteurs et des showrunners. Au menu de cette deuxième saison : Michel Gondry (réalisateur de The Kidding), Judd Apatow (réalisateur de Girls et Love), _ _Barry Levinson (réalisateur de Homicide : A Year in the Killing Streets) et Vincenzo Natali (réalisateur de Westerworld et American Gods).

The Art of Television sera diffusé sur OCS les jeudi 23 et 30 mai à 20h40.

La pop liste de Darius Keeler

livre culte : Dear Boy - Story if de Keith Moon

film culte : "2001 : A Space odyssey" de Stanley Kubrick (1968)

chanson culte : Radioactivity de Kraftwerk

série tv culte : Better Call Saul série créée par de Vince Gilligan et Peter Gould (2015)

La pop liste de Danny Griffiths :

livre culte : To Kill a Mocking Birg de Harper Lee

film culte : Bad Santa de Terry Zwigoff (2003)

chanson culte : Catalyst de Giant

série tv culte : Mork and Mindy série créée par Garry Marshall en 1978

