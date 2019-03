Antoine De Caunes et Charline Roux reçoivent le dessinateur Charles Berberian pour la version Deluxe de sa Playlist. Ils accueilleront en seconde partie d'émission le rockeur britannique Frank Carter, qui interprétera en live son nouveau single Crowbar.

Charles Berberian, dessinateur et musicien français © AFP / Joël Saget

Antoine de Caunes reçoit le dessinateur français Charles Berberian pour une nouvelle version deluxe de sa Playlist, qui paraît aux éditions Helium.

Il y a plus de 10 ans paraissait Playlist de Charles Berberian, publié aux éditions Naïve. Les éditions hélium rééditent le livre dans une version largement augmentée de textes, dessins, bandes dessinées et mis en maquette par Philippe Bretelle. Berberian y livre avec beaucoup d’humour et de sensibilité sa « playlist » en BD, textes et dessins. Une discographie librement établie au fil de l’enregistrement de ses vinyles sur mini-disques mais aussi de ses collaborations, sur des affiches ou des pochettes de disques, et lors de concerts dessinés.

La pop liste de Charles Berberian

Livre culte : Tortilla flat de John Steinbeck

Film culte : The Wild bunch de Sam Peckinpah

Chanson culte : “Down by the river” de Neil Young

Série tv culte : « Mission impossible »

La pop culture selon Charles Berberian

C'est la culture qu'on ne comprend pas très bien au début. Et qu'on finit par assimiler.

En deuxième partie d'émission, Frank Carter viendra nous donner un aperçu de son prochain album réalisé avec The Rasttlesnakes : End of suffering, qui sortira le 3 mai.

Frank Carter interprétera le single de cet album à venir Crowbar. Frank Carter & The Rattlesnakes sera en concert le 22 mars à Clermont Ferrand, le 23 mars à Montpellier, le 1er juin à Barcelone dans le cadre du Primavera Sound Festival.

N’ayant pris que six mois à réaliser, End Of Suffering – « La fin de la souffrance », baptisé ainsi selon un terme bouddhiste pour l’illumination – est le son d’un groupe qui entre dans un royaume de sensations entièrement nouveau. Une montagne russe de quarante minutes, incluant des détonations incandescentes, des ballades à l’âme déchirée et des berceuses grunge infiltrées de lyrisme honnête et lacérant.

« C’est le disque le plus honnête que j’ai jamais écrit, » explique Frank.

La playlist de l'émission :

- Stephan Eicher / Etrange

- Stevie Wonder / Supersition

- Frank Carter / Fangs

- Frank Carter / Crowbar en live