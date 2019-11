Aujourd'hui Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent l'humoriste Fary, qui va ouvrir un tout nouveau comedy club, qu'il a appelé "Madame Sarfati" en hommage à Élie Kakou. Ainsi que l'artiste américain Marc Rebillet : musicien d'électro qui a la particularité de fourrer ses morceaux de paroles comiques !

Fary Lopes, humoriste français plus connu sous le nom de scène "Fary" - le 15 janvier 2019 © Maxppp / Georges Robert

Il est humoriste, sans doute le plus stylé de l'Hexagone, il a également été 'the new black' comme le suggère le titre d'un de ses one-man shows (diponible actuellement sur Netflix).

On l'a découvert à la télévision chez Laurent Ruquier dans On n'demande qu'à en rire. C'était en 2010. Puis ce sera sur scène, d'abord au Jamel Comedy Club puis seul en scène avec son spectacle "Fary is the new black", en 2016 et l'an dernier avec "Hexagone" grâce auquel il a remplit une petite salle parisienne... l'AccorHotel Arena et ses 18000 places.

Aujourd'hui, il lance sa salle de spectacle, le Madame Sarfati Comedy Club, hommage au personnage culte d'Elie Kakou ; une salle conçue par J.R dans laquelle se produiront devant 113 personnes de jeunes humoristes.

Pour en parler, Fary est l'invité d'Antoine de Caunes et Charline Roux.

La pop-culture c'est la culture de tout le monde, c'est une culture qui arrive à nous sans qu'on ait besoin de la chercher. Madame Sarfati c'est le patrimoine français, c'est évidemment de la pop-culture.

Vous pourrez également retrouver Fary sur scène l'année prochaine :

le 14 janvier à Nantes

le 15 janvier à Tours

le 13 février à Rennes

le 3 mars à Montpellier

le 4 mars à Marseille

le 14 mars à Lyon

le 15 avril à Bordeaux

La pop-liste de Fary