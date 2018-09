Antoine de Caunes reçoit le musicien et écrivain Elliott Murphy pour parler des documentaires consacrés à la revue "Rolling Stone" et diffusés sur Canal +. En deuxième partie d'émission, il est rejoint par l'humoriste anglo-irlandais Paul Taylor qui évoquera notamment le festival franco-britannique Crxssing.

Elliott Murphy (à droite), auteur-compositeur-interprète, musicien et écrivain américain, en concert à Barcelone (Espagne, janvier 2015). © Getty / Xavi Torrent

Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent ce jeudi le musicien et critique mythique et américain Elliott Murphy.

Il est invité à l'occasion de la diffusion, ce jeudi, sur Canal + sur Il vient à l’occasion de la diffusion, ce jeudi sur Canal +, de Rolling Stone: Stories from the Edge, une série documentaire d'une durée totale de quatre heures, réalisée par Blair Foster et Alex Gibney, et retraçant l’histoire du magazine lancé il y a 50 ans. Il a lui-même collaboré au magazine qui a toujours tenté d'avoir une longueur d'avance.

La pop culture selon Elliott Murphy

C'est toi et moi, Antoine... Mais c'est aussi toute la culture que le reste du monde ne prend pas au sérieux.

La "pop list" d'Elliott Murphy

livre culte : La Vie trop brève d'Edwin Mullhouse, écrivain américain, 1943-1954, par Jeffrey Cartwright de Steven Millhauser (éditions Albin Michel, traduit de l'américain par Didier Coste)

film culte : Le Plongeon (1968) de Frank Perry & Sydney Pollack

série culte : It's a Man's World de Peter Tewksbury et James Leighton

chanson culte : "Baby It's You", par Smith

Paul Taylor

Elliott Murphy est rejoint en seconde partie d'émission par le jeune humoriste anglo-irlandais Paul Taylor.

Il participe au Crxssing, un festival pluridisciplinaire qui célèbre la collaboration créative entre la France et le Royaume Uni. Le festival est centré sur six thématiques : la mode, l’art, la comédie, le cinéma, la musique et la gastronomie. Le festival se déroule sur une journée, le samedi 22 septembre, au sein de la prestigieuse école d’art de Central St Martins à Londres.

la playlist de l'émission