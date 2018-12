Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent Michel Gondry, pour sa série “Kidding”, bientôt rediffusée sur Canal+. En deuxième partie, Étienne Carbonnier nous parlera de son émission "Transpi" sur TMC, nous fêterons la victoire des handballeuses au championnat d'Europe, et nous terminerons la semaine sur un live !

Michel Gondry, cinéaste et réalisateur français, interviewé à New York le 30 juin 2016 © Mike Pont

C'est Noël, et avant de partir en vacances, Popopop vous prépare un menu copieux. En plateau avec nous, Michel Gondry, dont la série Kidding sera rediffusée sur Canal+ à partir du 17 janvier prochain.

Dans la deuxième mi-temps, Popopop se mettra au sport avec Étienne Carbonnier, chroniqueur pour l'émission Quotidien sur TMC, qui présentera mercredi soir Transpi, l'année des champions. Un retour pop sur une année très sportive, marquée par la victoire en Coupe du Monde, mais aussi en championnat d'Europe de handball, grâce à l'équipe féminine. Béatrice Edwige sera avec nous par téléphone. Et pour terminer l'année en musique, nous recevrons dans notre cave le Sosie de Robert de Niro dans Heat, qui viendra nous jouer quelques titres en live.

Première partie d'émission : Michel Gondry

Produite par Showtime, avec Jim Carrey dans le rôle d'un loufoque présentateur d'émission pour enfant pris dans un drame familiale, Kidding est disponible en replay et sera bientôt rediffusée sur Canal +...

Et pour vous, Michel Gondry, c'est quoi la pop culture ?

C'est ce qu'il y a autour de moi, ce qui 'ma permis de gagner ma vie plutôt bien sans avoir trop travaillé à l'école. C'est la suite du yéyé, les pantalons patte d'éléphant...

La "pop-list" de Michel Gondry :

Le livre culte : Mon dernier souffle, Louis Bunuel, 1982

Le film culte : Le voyage en ballon, Albert Lamorisse, 1960

La chanson culte : Comix Discomix, Lio, 1980

La série culte : L’homme qui valait 3 milliards, de Kenneth Johnson (1974-1978)

Deuxième partie d'émission : transpirer avec Etienne Carbonnier

Il présentera mercredi une rétrospective sportive de l'année sur TMC à commencer par l'événement sportif majeur : la Coupe du Monde de football (que les Bleus ont remporté, pour ceux qui dormaient, là-bas, au fond). Entouré de chroniqueurs et de chroniqueuses comme Alison Wheeler ou Azzedine Ahmed-Chaouch, Etienne Carbonnier reviendra également sur les compétitions les plus absurdes de l'année, des joutes médiévales au cheval à deux pattes. Il vient nous en parler dans les studios de Popopop !

Au téléphone : gagner avec Béatrice Edwige

Elle aussi, elle a sans doute beaucoup transpiré pour aller arracher la victoire. Béatrice Edwige, 30 ans, fait partie de l'équipe française féminine de handball, les Bleues, qui ont remporté dimanche dernier le championnat d'Europe après la coupe du monde en 2017. Pour cette spéciale sport, on ne pouvait pas ne pas célébrer cette victoire.

En live dans la cave de Popopop : Sosie de Robert de Niro dans Heat

Son passage dans Popopop il y a exactement un an avait marqué les esprits. Depuis, Robert a sorti un EP : Fidji Shoto. Il n'en fallait pas plus pour le réinviter et finir l'année 2018 aussi bien que l'année 2017. Il nous interprétera son titre Thé Glacé, dans un inimitable cocktail kitsch et décalé.

La semaine prochaine...

Pour les fêtes, retrouvez les meilleurs moments de Popopop ! Rendez-vous le 1er janvier pour célébrer 2019 avec Patti Smith !

