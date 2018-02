A l'occasion de son spectacle à l'Olympia et de la sortie du film "Les Aventures de Spirou et Fantasio", Antoine de Caunes reçoit le comédien Alex Lutz

Alex Lutz lors de son spectacle à L'Olympia en février 2018 © Getty / Bertrand Rindoff Petroff

Le grand public l'a connu sur Canal+, dans le Petit Journal de Yann Barthès pour son rôle de secrétaire (Catherine) dans le duo Catherine & Liliane. Au cinéma, il a joué dans OSS 117 : Rio ne répond plus, Hollywoo, Les Kairas et Sous les jupes des filles. Aujourd'hui, il incarne Fantasio dans Les Aventures de Spirou et Fantasio, réalisé par Alexandre Coffre, en salle dès aujourd'hui.

Jusqu'au 25 février, Alex Lutz est seul sur la scène de l'Olympia. Enfin, seul, pas totalement, puisqu'il est accompagné de Nilo, un cheval, un lusitanien blanc.

Mais aussi le 26 et 27 mars à Caluire et Cuire, le 15 mai au Grand Quevilly, le 22 juin à Strasbourg et le 30 juin à Florange.

Dans la deuxième partie de l'émission, Charline Roux est partie interviewer Guillermo del Toro à l'occasion de la sortie du film : The Shape of Water, nommé 13 fois aux Oscars et déjà récompensé de deux Golden Globes et de trois BAFTA. Retrouvez l'interview du réalisateur :

La pop liste d'Alex Lutz

Un film : E.T. l'extra-terrestre réalisé par Steven Spielberg et sorti en 1982

Un livre : Les Années écrit par Annie Ernaux paru en 2008

Une chanson : "Mistral Gagnant" de Renaud, sortie en 1986

Une série : Madame est Servie, diffusée entre 1984 et 1992 aux Etats-Unis

Un jeu vidéo : BeyBlade Burst sur iPad.

