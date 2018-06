A l'occasion de la sortie le 27 juin prochain du film "Un Couteau dans le coeur", Antoine de Caunes reçoit l'actrice Vanessa Paradis. Dans la deuxième partie, à l'occasion de la fête de la musique, elle sera rejoint par le chanteur américain Ben Harper

On l'a découverte très jeune à la télévision en 1981. C'était chez Jacques Martin à l'école des fans. A seulement 8 ans, après que son oncle l'ait inscrite à l'émission, elle reprenait la chanson "Emilie Jolie". Mais c'est en 1987 que sa carrière décolle et qu'elle entre dans les oreilles de tous les français. Cette année-là, elle signe à 14 ans, le tube de l'été : "Joe le taxi", composé par Etienne Roda-Gil. 11 semaines au Top 50, plus d'un million de disques écoulés, et ce, seulement en France. Au total dans le monde, 3 200 000 exemplaires de "Joe le Taxi" seront écoulés. Musicalement, le succès ne se dément pas : 6 albums studios, dont un écrit intégralement par Serge Gainsbourg, tous des succès et des singles devenus cultes : "Marilyn et John", "Tandem", "Love Song", "Dès que j'te vois", "Les espaces et les sentiments", "Il y a ", "Divine Idylle".

En parallèle de sa carrière de chanteuse, elle entame une carrière au cinéma en 1989 avec Noce blanche. Le film est un succès tant critique que commercial avec près de 2 millions d'entrée. Le 4 mars 1990, elle décroche grâce à ce film le césar du meilleur espoir féminin. Elle reviendra au cinéma en 1995 avec Elisa de Jean Becker. Dans sa filmographie, énormément de film à succès notamment la comédie romantique L'Arnacoeur dont elle partage l'affiche avec Romain Duris en 2010 et Sous les jupes des filles d'Audrey Dana sorti en 2014.

Aujourd'hui, elle est à l'affiche, au coté de Nicolas Maury, du nouveau film de Yann Gonzales, Un Couteau dans le coeur, film sélectionné en compétition officielle au Festival de Cannes. Vanessa Paradis est l'invité d'Antoine de Caunes et de Charline Roux.

Paris, été 1979. Anne est productrice de pornos gays au rabais. Lorsque Loïs, sa monteuse et compagne, la quitte, elle tente de la reconquérir en tournant un film plus ambitieux avec son complice de toujours, le flamboyant Archibald. Mais un de leurs acteurs est retrouvé sauvagement assassiné et Anne est entraînée dans une enquête étrange qui va bouleverser sa vie.

Dans la deuxième partie de l'émission, Vanessa Paradis sera rejoint par le chanteur de blues-folk américain : Ben Harper. Enfant métisse, il a grandit en Californie, non loin des territoires des gangs de Los Angeles, mais il leur échappe grâce à l'éducation. Sa mère était également musicienne et chanteuse folk. Son père, musicien mais alcoolique, quitte le domicile familial assez vite, et décède en 1988. Ben a 19 ans et le retrouve quelques années avant sa mort. Il n’aura pas la carrière que son talent méritait.

Le 30 mars dernier, il sortait chez Anti No mercy in the land, son seizième album et le second en duo avec Charlie Musselwhite, après Get up ! sorti en 2013. Ben Harper sera à l'Olympia ce soir pour la fête de la musique organisée par France Inter. Vous pourrez également retrouver Ben Harper en tournée mondiale :

le 23 juin à Copenhague

le 3 juillet à Montréal

du 11 au 22 juillet en Australie

du 27 juillet au 5 août aux Etats-Unis

le 14 aout en Italie

le 16 aout en Espagne

Le livre : _ La Nuit des temps _écrit par René Barjavel en 1968

_écrit par René Barjavel en 1968 Le film : Pierrot le Fou, réalisé par Jean-Luc Godard en 1965

La série : Fargo, créée par Noah Hawley, diffusée depuis 2014 et inspirée du film éponyme des frères Coen.

La chanson : "La Ballade de Mélody Nelson" de Serge Gainsbourg

Le jeu-vidéo : Battlestar Galactica

