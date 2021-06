Pas de petit concert sympathique dans la rue ?... Alors, en avant-premiĂšre de la FĂȘte de la musique en direct de l'Olympia ce soir, Popopop prend de l'avance et vous invite en direct au concert de La Femme, avec Antoine de Caunes et Charline Roux !

La Femme © Oriane Robaldo

FĂȘte de la Musique đŸŽ¶   Concert number two : La Femme !

Rock, Pop, Rap, le groupe originaire de Biarritz enflamme la toile et vous emporte vers leurs nouveaux "Paradigmes"...

Le collectif La Femme, né en 2010, et déjà auréolé de la Révélation de l'année aux Victoires de la Musique 2014, vient de sortir leur 3Úme album, attendu depuis cinq ans. Sacha Got et Marlon Magnée, binÎme historique du groupe, ont choisi et mélangé des extraits de chansons composées pendant des années pour sortir 15 titres. AprÚs deux albums - tous deux "disque d'or" et acclamés par la critique - certains titres sont déjà des classiques.

La Femme revient foutre le bordel !

pour paraphraser l'un des titres de Paradigmes, leur nouvel album, qui vient mettre du peps à cette année 2021... bien confinée.

🎧  La Femme - Foutre le bordel  en concert France Inter

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.





"C'est le retour de la terreur / Tous les gamins le chantent en choeur / Je veux foutre le bordel / On va foutre le bordel"

Le groupe pioche dans ses références XXL, du Velvet à La Mano Negra, de Kraftwerk à Ennio Morricone, de Moroder à Gainsbourg, des Beach Boys à Taxi Girl, un spectre musical aussi varié que coloré.

AprÚs la longue intro cuivrée du premier single Paradigme, on reconnaßt immédiatement la patte du groupe. De nouvelles voix féminines sur cet opus et sur ce titre : Alma Jodorowsky, Ariane Gaudeaux et Clara Luciani, qui fit ses premiers pas sur le premier album de La Femme, et qu'on retrouve avec joie juste le temps de ce titre :

🎧   La Femme - Paradigme

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.





Groupe novateur de la french pop depuis 2010, La Femme Ă©volue au grĂ© des courants musicaux contemporains, empruntant ici Ă l'Ă©lectro, lĂ au rap, sans jamais perdre les racines rock sixties et seventies qui ont inspirĂ© le groupe Ă ses dĂ©buts depuis la cĂŽte basque.Â

🎧   En Playlist France Inter : La Femme – Le sang de mon prochain

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.





▷ (RĂ©)Ă©couter La Femme dans Le Mur du son - Aline AfanoukoĂ©Â

Au moment oĂč son nom rĂ©sonne vraiment avec les mutations du paradigme masculin / fĂ©minin, La Femme compose une bande son libre, foutraque, inattendue, turbulente et joyeuse... pour une folle virĂ©e Ă©clectique !