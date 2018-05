Antoine de Caunes reçoit Arthur Teboul, le leader du groupe de rock le plus pop du moment : Feu! Chatterton. Dans la deuxième partie de l'émission, notre pop journaliste Renan Cros revient de Cannes avec dans sa besace, une interview de Chewbacca

Feu ! Chatterton à Bourges en 2018 © AFP / GUILLAUME SOUVANT

Jeune garçon de bonne famille, il commence à écrire à l'âge de 10 ans. Après un an de prépa HEC, il se lance dans les concours de slam dans les bars de Belleville. Passionné de chanson et de littérature, il commence par écrire des textes de rap, puis rencontre Clément Doumic et Sébastien Wolf au lycée. Les deux futurs membres du groupe Feu! Chatterton l’encourageront à écrire pour eux.

Avec sa fine moustache, ses costumes trois pièces taillés au millimètre, sa voix presque théâtrale immédiatement reconnaissable, il est le nouveau dandy du rock à la française.

Depuis 2011, Arthur Téboul, chanteur et parolier ; Clément Doumic et Sébastien Wolf, à la guitare et au clavier ; Raphael de Pressigny à la batterie ; et Antoine Wilson, à la basse forment le quintet rock le plus branché du moment : Feu! Chatterton. Un hommage à l'expression "Feu !" et à Chatterton, non pas le scotch mais Thomas Chatterton, poète anglais du 18ème siècle. Les cinq membres du groupe ont tous fait de grandes études et partagent un même passion pour les lettres.

Le quintet a déjà signé deux EP : Feu chatterton en 2014 et Bic médium en 2015. Leur premier album Ici le Jour a tout enseveli, sorti en 2015 leur a valu une nomination aux Victoires de la Musique en 2016 catégorie révélation scène.

Après plus de 200 dates, ces fous de scène ont donné le jour à un second album, salué par la presse : L’oiseleur sorti en mars dernier chez Barclay.

Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit Arthur Teboul, le leader du groupe Feu! Chatterton. En fin d'émission, il sera en live sur l'immense scène de Popopop pour interpréter le titre "L'oiseau", accompagné de son guitariste Clément Doumic.

Le groupe Feu! Chatterton est à l'affiche du festival "Les Récréations sonores", un échange qui se déroule entre le 4 et le 22 mai pour créer un titre inédit et collaboratif, avec les internautes. Le titre sera joué le 22 mai en direct sur Culturebox dès 22h. Il titre sortira une semaine plus tard sur Spotify.

Vous pouvez également retrouver le groupe Feu! Chatterton en tournée des festivals cet été :

le 13 juin aux Francofolies de Montréal

le 16 juin aux Nuits de Fourvières à Lyon

le 23 juin au festival Solidays à Paris

le 29 juin au festival Europavox à Clermont-Ferrand

Renan Cros, notre pop chroniqueur parti sur la Croisette, revient tout juste du festival de Cannes, avec dans son sac à dos, une interview exclusive d'un emblème de la pop culture : Chewbacca. Il nous en parlera dans la deuxième de l'émission.

La pop liste d'Arthur Teboul

La Chanson : Space Oddity de David Bowie, sortie en 1969 sur l’album éponyme.

Le Livre : Alcools , recueil de poèmes écrits par Guillaume Apollinaire, paru en 1913.

: , recueil de poèmes écrits par Guillaume Apollinaire, paru en 1913. Le Jeu vidéo : PES 6 , jeu vidéo de simulation de foot, sorti en 2016

: , jeu vidéo de simulation de foot, sorti en 2016 Le film : Les 3 frères, réalisé par Didier Bourdon et Bernard Campan, sorti en 1995.