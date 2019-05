A l'occasion de la sortie du film "Aladdin" avec Will Smith, Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent le réalisateur du film, Guy Ritchie

Le producteur, réalisateur et scénariste Guy Ritchie à la conférence de presse américaine "Aladdin", à Los Angeles, Californie, le 19 mai 2019. © AFP / Alberto E. Rodriguez / Getty Images pour Disney

Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à conquérir le cœur de la belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser trois vœux, dont celui de devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais…

Aladdin, le classique d'animation de Disney revient sur les écrans mais cette fois en version live action, c'est-à-dire avec de vrais acteurs et notamment Will Smith dans le rôle du génie. Et pour réaliser le film, c'est un britannique qui a été choisi. Réalisateur entre autres de Arnaques, Crimes et Botanique, Snatch : Tu braques ou tu raques, et Sherlock Holmes, Guy Ritchie réalise aujourd'hui cette nouvelle version d'Aladdin. Pour en parler, il est l'invité d'Antoine de Caunes et Charline Roux.

Il y a un lien entre quelque chose qui était complètement neuf et quelque chose qui m'était familier. La comédie musicale était un territoire nouveau.

C'est parce qu'il a le désir de travailler le plus de genres possibles en tant que réalisateur qu'il a relevé ce défi de diriger cette version en chair et en os du classique de Disney.

Amoureux des films pour enfants, le réalisateur confie avoir dû jongler entre deux contraintes principales : offrir quelque chose de nouveau au spectateur tout en respectant ce qui avait déjà été fait.

J'ai vu le dessin animé il y a 3 mois. Mais si vous me demandez comment il se termine (...) J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge !

De sa collaboration avec Disney, il retient que le groupe cherche avant tout une personnalité, la vision d'un réalisateur pour s'occuper de ses projets.

Cela n'aurait pas de sens de faire un autre film que celui que Disney attend !

