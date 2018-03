Pour une émission placée sous le thème des chats dans la pop culture, Antoine de Caunes reçoit l'auteur du livre "Agir et Penser comme un chat" : Stéphane Garnier et le street artiste : Monsieur Chat. En live, en fin d'émission, le chanteur Chaton.

Street art avec un dessin de Monsieur Chat sur un mur du 14e arrondissement à Paris © Maxppp / Bruno LEVESQUE

Ils miaulent, ils ronronnent, ils se grattent, ils sont 12,7 millions en France. Bref les chats sont partout y compris dans la pop culture : des Aristochats à Alice au Pays des merveilles, en passant par Garfield et le chat botté dans Shrek. Les chats eux aussi peuvent être pop et ils sont donc dans Popopop.

Pour parler d'eux, Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit deux experts en félins : Stéphane Garnier et Thoma Vuille alias Monsieur Chat.

Stéphane Garnier

Stéphane Garnier est auteur et chroniqueur. Il habite sur un bateau, dans le quartier de la Confluence à Lyon. Ingénieur du son de formation, il a exercé plusieurs métiers notamment ouvrier menuisier, concepteur de site web, gestionnaire de patrimoine, responsable projet... D’abord formé au métier d’ingénieur du son, il est parti travailler pour un studio d’enregistrement à Miami (États-Unis) avant d’ouvrir une agence de communication à Paris, puis des chambres d’hôtes près de la forêt de Rambouillet, ou encore d’occuper un poste dans la comptabilité « pour continuer à écrire ».

Aujourd'hui il sort son livre Agir et penser comme un chat aux éditions de L’Opportun.

À l’évidence, le chat vit beaucoup mieux que nous ! Pourquoi ne pas prendre exemple sur lui ? Ce que j’entrepris en décryptant son fonctionnement, ses aspirations, son mode de vie. Tout était là, devant moi, sans que je m’en sois rendu vraiment compte depuis toutes ces années. Dans notre vie personnelle comme professionnelle, nous avons tout à apprendre du chat !

Monsieur Chat

Thoma Vuille est le créateur du personnage de M. CHAT, un chat jaune, parfois affublé d'ailes, toujours souriant. Un personnage qu'il commence par peindre en 1997 dans les rues de sa ville : Orléans. Le but de sa démarche était d’allier optimisme, transgression et culture de proximité. Au départ, son oeuvre de rue est vue comme du vandalisme par les autorités. Il a même été en procès contre la RATP en 2014 avoir peint son M.CHAT dans les couloirs du métro. Aujourd'hui M.CHAT est exposé dans les galeries d'art les plus prisées de la planète.

Dans la deuxième partie de l'émission, le chanteur Chaton viendra interpréter en live son tube "Poésie".

La miaou liste de Stéphanie Garnier et Monsieur Chat

Le livre de Stéphanie Garnier : Les chats d’Ulthar, nouvelle écrite par H.P Lovecraft publié en 1920.

Le film de Stéphane Garnier : The Big Lebowski réalisé par les frères Cohen sorti en 1998.

La série de Monsieur Chat : Les Mystérieuses cités d'or, dessin animé franco-japonais diffusé à partir de 1983.

La chanson de Stéphane Garnier : “The Lovecats” du groupe britannique The Cure sortie en 1983 sur l’album Japanese Whispers

Le jeu vidéo de Monsieur Chat : Street Fighter jeu vidéo de combat en 1 contre 1 développé par Capcom.

La pop culture selon Stéphane Garnier :

C'est faire des choses qui s'adressent au plus grand nombre pour leur donner du plaisir.

