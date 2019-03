Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent le nouvel espoir de la mode parisienne, Marine Serre. En seconde partie d'émission, ils accueillent le chanteur Malik Djoudi.

Marine Serre, styliste française, lauréate du prix des jeunes créateurs LVMH en 2017 ! © Getty / Victor Boyko

Elle n'a que 27 ans et est déjà à la tête d'une maison de couture des plus prometteuses. Fille d'un contrôleur SNCF, originaire de Corrèze, elle se destinait au départ à une carrière de tennis-woman plus qu'à une carrière de créatrice de mode. Elle entre finalement dans un pensionnat d'arts appliqués puis au lycée la Calade et à la prestigieuse école de La Cambre à Bruxelles. Puis ce sera des stages dans des maisons de couture prestigieuses : McQueen, Dior, Martin Margiela puis Balenciaga au coté de Demna Gvasalia. En 2017, seulement un an après avoir été diplômé, elle gagne le prestigieux prix LVMH remis par les directeurs artistiques du groupe, Delphine Arnault et Rihanna. Un prix de 300 000 euros pour développer sa marque.

La pop culture c'est supposé être populaire. C'est tout, tout ce qui est populaire et qui est supposé appartenir à tout le monde. La musique classique par exemple est aussi populaire et fait donc partie de la pop-culture.

Le 26 février dernier elle présentait sa collection automne/hiver 2019-2020. Une collection aux airs post-apocalyptique, présentée dans les caves d'Issy les Moulineaux. Une collection nommée "Radiate" et créée à partir de textiles récupérés et upcyclés, prouvant une nouvelle fois l'engagement écologique de la créatrice.

Pour en parler, Marine Serre est l'invitée d'Antoine de Caunes et Charline Roux.

Dans la deuxième partie de l'émission, elle sera rejoint par le chanteur Malik Djoudi qui vient nous présenter son nouvel album Tempéraments et nous interprétera en live son nouveau titre "Belles sueurs" et en bonus une reprise du tube des années 80 : "Boys, Boys, Boys" de Sabrina.

La pop liste de Marine Serre

Le livre : Sapiens: une brève histoire de l’humanité, écrit par Yuval Noah Harari paru en 2011

