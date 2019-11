Aujourd'hui Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent le duo d'artistes Pierre & Gilles ! Leurs photographies-peintures colorées et pailletées sont actuellement exposées à la Philharmonie de Paris : "La fabrique des idoles" ! Mais aussi le groupe de rock psyché Temples, tout droit venu d'Angleterre (avec un live) !

Pierre & Gilles, duo de photographes et d'artistes plasticiens français © Getty / Edward Berthelot

Pierre & Gilles

Antoine de Caunes reçoit les artistes Pierre & Gilles qui exposent actuellement La Fabrique des idoles à la Cité de la Musique

Pierre et Gilles ont photographié et sublimé plusieurs générations de célébrités, d’Étienne Daho à Stromae, de Sylvie Vartan à Nina Hagen, de Claude François à Marilyn Manson, de Lio à Madonna.

Cette exposition conçue comme une installation musicale et visuelle dévoile les secrets de leur fabrique des idoles. Une centaine de leurs peintures-photographies sont réunies, dont certaines exposées pour la première fois. Un juke-box de chansons, deux cents objets issus de leur atelier, des pochettes de disques et des vidéo-clips complètent cet éclairage inédit sur l’histoire d’amour qui lie les deux artistes à la musique.

Ils seront exposés également à l'automne 2020 à la Galerie Templon de Paris.

La pop culture selon Pierre & Gilles :

C'est naturel, c'est la vie, c'est la grande culture qui vient du peuple. C'est celle qui influence le monde

La pop liste de Pierre & Gilles

livre culte : _ La Petite Sirène d'Andersen pour Pierre et Barbe bleue _ de Charles Perrault pour Gilles

d'Andersen pour Pierre et _ de Charles Perrault pour Gilles film culte : Scorpio rising de Kenneth Anger

chanson culte : "Le Paradis de Pierre & Gilles" par Sylvie Vartan

série tv culte : Starsky et Hutch série créée par William Blinn en 1975.

Temples

En deuxième partie d'émission, Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent le groupe Temples qui ont publié leur dernier album Hot Motion en septembre. Ils seront en tournée dans toutes la France à partir du mois de mars, en 2020.

Ils interprètent en live et en version acoustique le titre “You’re Either On Something”.

La traduction de l'interview est assurée par Robert Wolfenstein.

La playlist de l'émission :

- Clara Luciani / "Ma Sœur"

- Leonard Cohen / "Slow"

-

- The Temples / “You’re Either On Something” (live)