A l'occasion de la sortie du premier album solo "Yarol", Antoine de Caunes reçoit deux Poupaud pour le prix d'un : Yarol et son frère Melvil.

Le musicien Yarol Poupaud et son frère l'acteur Melvil Poupaud, à Paris le 18 janvier 2014 à Paris © Getty / Petroff / Dufour

Antoine de Caunes reçoit Yarol et Melvil Poupaud. Yarol a publié en février dernier son premier album solo au titre éponyme, chez Polydor.

Mais son frère Melvil, avec qui il avait monté les groupes Black Minou et Mud, n'est jamais bien loin puisque c'est lui qui figure à la basse sur cet album.

Dans ce nouvel album, Yarol fait le pont entre afro beat (notamment dans une collaboration avec Jupiter Bokondji sur Sale), boogie électro (Boogie with you), heavy funk (Caroline) et ballade électrique (The End of the World).

En concert : le 25 avril à Béthune, le 7 mai à Alençon, le 30 mai à Gray dans le cadre du festival Rolling Saone, le 31 mai à Juvigny dans le cadre du festival Moisson Rock, le 1er juin à Volvic, le 13 novembre à la Cigale.

La pop culture selon :

Yarol : on pense que ça vient de populaire mais et en fait ça vient des interjections des BD des "bam", "bim", "boum", c'est la culture du divertissement à consommer. Et on baigne tous dans la pop culture des pieds à la tête.

Melvil : ce n'est pas très français. On n’est pas très doué en ce qui concerne les domaines légers. En France on est plus sérieux.

Yarol : donc la pop culture, c’est dédramatiser la culture.

La pop liste croisée de Melvil et Yarol Poupaud :

livre culte : La rage de vivre de Mezz Mezzrow (1964)

film culte : Five easy pieces de Rob Rafelson (1970)

chanson culte : Crawfish d'Elvis Presley pour Yarol et Abandonned love de Bob Dylan

série tv culte : Columbo de Richard Levinson et William Link avec Peter Falk

La playlist de l'émission :