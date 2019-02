Une émission toute en musique pour Antoine De Caunes et Charline Roux qui reçoivent dans une première partie l'auteur-compositeur Rouge Mary, puis dans une seconde partie le collectif musical Canine les rejoindra pour jouer un morceau en live.

La performeuse, artiste et chanteuse, Rouge Mary sur scène, le 17 juillet 2017 à Milan, en Italie. © Getty / Sergione Infuso / Corbis

Depuis sa plus tendre enfance, il montre de grandes prédispositions pour le chant en s’amusant, dès l’âge de 8 ans, à vocaliser sur la musique indienne et ses percussions vocales avec lesquelles sa mère le berçait. A 18 ans, il arrive à Paris le cœur mélodieux et calibré pour ce métier. Très vite il fait de nombreuses interventions en studio, plateaux télé et concerts pour des artistes aussi variés que disparates, Axelle Red, Michel Fugain ou Bazbaz.

Rouge Mary travaille ensuite avec la voix du tube "The Beat Goes on" de Bob Sinclar, Linda Lee Hopkins, au sein d’une troupe de Gospel lui permettant de dévorer encore plus de scène dans de grandes salles françaises notamment Bercy et le Palais des Sports. Rouge Mary, artiste chanteuse à la voix puissante et envoûtante, interroge par ses diverses expériences artistiques les questions du genre.

La pop culture selon Rouge Mary :

Une culture de la masse, un tsunami artistique. Moi je vois la pop culture comme un stérilet, quelque chose qu'on a en soi, bien profond et qu'on a peut-être oublié.

La pop liste de Rouge Mary :

Un livre : « je ne lis pas… alors La clé des songes livre d’interprétation des rêves, « mon vieux grimoire de sorcière »

Un film : Retour Vers Le Futur (1,2 et 3) de Robert Zemeckis

Une musique : Somebody to love - Queen

Une série : Wonder Woman

Le collectif musical féminin Canine rejoint la seconde partie de l'émission, on continue tout en musique ! L'album Dune sort aujourd'hui, et nous aurons la chance d'en entendre un extrait, le titre "Twin shadow" joué en live sur la scène mythique de Popopop.

Playlist de l'émission :

- Chris / 5 dollz

- Rouge Mary / Peaceful joy (live)

- Rouge Mary / Boogie down

- Canine / Twin shadow