A l’occasion de la sortie du film "Budapest" de Xavier Gens le 27 juin prochain, Antoine de Caunes reçoit les trois acteurs principaux du film : Jonathan Cohen, Manu Payet et Monsieur Poulpe.

Jonathan Cohen, Manu Payet et Monsieur Poulpe en juin 2017 à Cabourg © Getty / Sylvain Lefevre

Budapest est la plus grande ville et également la capitale de la Hongrie. Construite des deux côtés du Danube, elle se compose de deux quartiers distincts : Buda d’un côté et Pest de l’autre. La ville compte très exactement 1 733 685 habitants et parmi eux, trois d’entre eux se font remarquer pour les soirées qu’ils organisent là-bas.

Vincent et Arnaud (joué par Jonathan Cohen et Manu Payet) sont deux amis ayant autrefois étudié dans la plus grande école de commerce française. Mais aujourd'hui, ils s’ennuient fortement dans leur travail. À l’occasion d'un enterrement de vie de garçon d’un de leurs amis, ils font la rencontre d’une strip-teaseuse. Cette dernière leur parle de la ville de Budapest en Hongrie. Vincent a alors l'idée de créer une entreprise qui organiserait des enterrements de vie de garçon dans cette ville remplie de boîtes de nuit démesurées où l’alcool coule à flot.

Budapest sortira en salle le 27 juin prochain. Un film drôle et déjanté à souhait à l’image des invités du jour de Popopop. « Trois beau bouddha, trois belles pestes ». Tous les trois forment en tout cas le trio comique qui va nous faire rire tout l’été et peut-être nous donner envie d’aller visiter la capitale hongroise.

Pour émission garantie au moins aussi folle que les enterrements que les personnages du film organisent à Budapest, Antoine de Caunes accompagné de Charline Roux reçoit les acteurs m Jonathan Cohen, Manu Payet et Monsieur Poulpe.

La pop liste de Jonathan Cohen

Le livre : Hamlet (ou en VO The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark) pièce de théâtre écrite par William Shakespeare, joué pour la première en 1600.

(ou en VO The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark) pièce de théâtre écrite par William Shakespeare, joué pour la première en 1600. La chanson : Dieci Ragazze de Lucio Battisti sorti en 1970 sur l’album Emozioni

de Lucio Battisti sorti en 1970 sur l’album Emozioni Le film : L’Arme fatale 2, réalisé par Richard Donner, sorti en 1989, avec Mel Gibson.

La série : Game of thrones, créée par David Benioff et D.B. Weiss, diffusée sur HBO depuis 2011.

Les pop news de Charline Roux

Hollywood, le nouveau titre de Gorillaz

Le carpool Karaoke de Paul McCartney dans l'émission James Corden

La définition de la pop culture par Jonathan Cohen :