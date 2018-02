A l'occasion de leur seule date de concert en France (le 27 février au Zénith de Paris), Antoine de Caunes reçoit Alex Kapranos et Julian Corrie du groupe Franz Ferdinand.

Franz Ferdinand en concert en 2014 © Getty / Colin McPherson

Ils sont cinq garçons originaires de Glasgow en Ecosse et portent le même nom que l'archiduc d'Autriche-Hongrie. Mais aujourd'hui, ils ne sont que deux dans Popopop. Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit Alex Kapranos et "Miaou Miaou" alias Julian Corrie, respectivement chanteur et guitariste du groupe Franz Ferdinand.

Le nouvel album des Franz Ferdinand, Always Ascending est sorti le 9 février dernier et ils seront en concert au Zénith de Paris (leur seule date en France) le 27 février prochain.

La pop liste des Franz Ferdinand

Le livre d'Alex Kapranos : Lanark: une vie en quatre livres écrit par Alasdair Gray et publié en 1981

écrit par Alasdair Gray et publié en 1981 Le film de "Miaou Miaou" : Monty Python : La Vie de Brian réalisé par Terry James et sorti en 1980

La chanson d'Alex Kapranos : "Falling and Laughing" du groupe Orange Juice sortie en 1982 sur l'album "You Can't Hide Your Love Forever"

La chanson de "Miaou Miaou" : " Octopus's Garden "des Beatles sortie en 1969 sur l'album Abbey Road

"des Beatles sortie en 1969 sur l'album Abbey Road La série d'Alex Kapranos : Les Sopranos créée par David Chase et diffusée entre 1999 et 2007 sur HBO