A l'occasion de la sortie du nouveau jeu vidéo Dragon Ball FighterZ, Antoine de Caunes reçoit le journaliste spécialisé dans les jeux vidéo Sébastien-Abdelhamid et Son Goku... en tout cas sa voix française, Brigitte Lecordier.

Dragon Ball Z © Maxppp / DAI KUROKAWA

KAMEHAMEHA. Emission spéciale aujourd'hui pour parler d'un des plus grands phénomènes de pop-culture de ces 30 dernières années, Dragon Ball Z, Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit

- Son Goku, enfin, sa voix française Brigitte Lecordier

- le journaliste spécialiste des jeux vidéo Sébastien-Abdelhamid

Dragon Ball raconte l'enfance et l'adolescence de Son Goku, un petit garçon très doué pour les arts martiaux, et qui possède une mystérieuse queue de singe. Après avoir rencontré Bulma, ils partent ensemble à la recherche des Dragon Balls.

Dragon Ball Z se déroule cinq ans après le mariage de Son Goku et de Chichi. Raditz, un mystérieux guerrier extraterrestre, frère de Son Goku, arrive sur Terre pour le retrouver. Ce dernier apprend qu'il vient d'une planète de guerriers redoutables dont il ne reste plus que quatre survivants.

Brigitte Lecordier

Dragon Ball, au départ c’est un conte chinois, c'est l'histoire d’un petit singe qui s’affranchit de son animalité.

Brigitte Lecordier est comédienne de doublage. Après des études de mathématiques et de médecine, elle veut devenir clown. Elle passe par le cirque de Barbarie et le théâtre où elle joue des personnages d’enfant.

Elle commence à la télévision en 1986 où elle interprète un ours dans La vie des Botes. Quand le manga arrive en France, elle est choisie pour faire la voix de Son Goku. Grace à ce doublage, elle part au Japon à la rencontre de la voix japonaise de Goku. Dans Dragon Ball Z, elle double les personnages de Gohan, Gonten, Trunks enfant, Gotenks, C-18, Videl et Kaio Shin.

Elle fait également la voix de Oui-Oui, Bouba le petit ourson, Nicolas dans Bonne nuit les petits, Kevin Arnold dans Les Années Coup de Cœur, Arthur et Alexandre dans Babar Elle est également la voix française de l’actrice américaine Jamie Brewer dans la série d’horreur American Horror Story.

Sébastien-Abdelhamid

La pop culture c’est du kiff qui se transmet… c’est la sous culture qui a résisté au temps.

Sébastien-Abdelhamid est né le 7 Aout 1982 à Orléans. Il débute le métier de journaliste au sein du magazine Size XL où il sera en charge des pages Cinéma, Télévision, Musique et Jeux vidéo dans le même temps il commence à fréquenter le collectif Kourtrajme. En mai 2013 il rejoint France 4 et l'émission mensuelle « On n'est pas des Pigeons » (renommée quelques mois plus tard « On n'est plus des pigeons » en devant hebdomadaire), il anime une chronique appelée « l'emmerdeur » ou il dénonce par l'absurde les inégalités et dysfonctionnement de la consommation et des entreprises

La pop liste imaginaire de Son Goku

Un livre : Cheveux au naturel: 100 recettes de soins et de colorations

Un film : La Planète des Singes, réalisé par Franklin Schaffner, sorti en 1968

Un jeu vidéo : Dragon Ball FighterZ, sorti le 26 janvier 2018

Une musique : Cha-La Head-Cha-La du chanteur japonais Hironobu Kageyama, sortie en 1989

Une série : Tortues Ninja, dessin animé sorti en France en 1989

