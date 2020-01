À l'occasion de son dernier défilé et la fin de sa carrière de couturier, Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent le couturier Jean-Paul Gaultier.

Jean-Paul Gaultier le 22 janvier pour son dernier défilé © AFP / Anne-Christine POUJOULAT

Il restera à tout jamais l'enfant terrible de la mode. Il a commencé sa carrière il y a 50 ans tout pile chez Pierre Cardin. C'est en 1974 qu'il lance sa marque et même si son premier défilé est un échec, sa maison de couture deviendra l'un des plus florissantes de la fin du 20ème siècle. Il aura su faire de ses défilés des véritables shows et aura fait défilé tout le monde : Nabilla, Mylène Farmer, Miss Univers, Coco Rocha, Beth Ditto, Conchita Wurst et bien d'autres...

Il aura aussi habillé toute la planète pop : de Madonna, à Lady Gaga en passant par Yvette Horner, Marion Cotillard aux Oscars, Milla Jovovich dans Le Cinquième Element de Luc Besson.

Grand fan de l'Eurovision, il commenta en 2008 la finale du concours à Belgrade avec Julien Lepers. Il habilla aussi les candidats français, souvent malheureux, comme Anggun en 2012 et Madame Monsieur en 2018. Il habilla aussi des candidat.e.s plus heureux.se.s comme la gagnante Dana International en 1999.

La pop culture c'est la télé, encore et toujours, le cinéma, les rockstars et la musique. C'est aussi la mode car la mode ça touche à tout, il y a de tout dans la mode.

Hier soir au théâtre du Chatelet, après 50 ans de carrière il faisait son dernier tour sur le catwalk en compagnie de tous ses ami.e.s et égéries : Dita von Teese, Boy George, Mylène Farmer et un certain Antoine de Caunes (la preuve en photo plus bas).

Jean-Paul Gaultier est l'invité d'Antoine de Caunes et Charline Roux

La pop liste de son dernier défilé

A noter qu'exceptionnellement pas l'invité qui a choisi un livre / un film / une série TV mais Antoine de Caunes et Charline Roux, en se basant sur le défilé d'hier soir.

Le livre : Passe-moi le champagne j'ai un chat dans la gorge de Loic Prigent

Le film : Qui êtes vous Polly Maggoo ? de William Klein

La série : RuPaul's Drag Race diffusé sur Netflix

La chanson: "Church of the poison mind" de Culture Club

Extraits de l'émission

"Tout le monde dansait, même Anna Wintour frétillait du croupion"

À propos de son dernier défilé hier soir : "Peut-être, en vieillissant, on veut trop bien faire, trop préparer donc je me suis dit : 'Allez, je laisse faire. Tant pis, tant pis, je laisse cette fois-ci. Je regarde le défilé et j'en profite'"

Pourquoi avoir arrêté ? "Il y a énormément de créateurs qui arrivent et qui ont du talent. Et aussi le système économique qui a changé (c'est devenu surtout le marketing)"

Si vous ne deviez garder qu'une seule de vos tenues iconiques ? "Le corset me va moins bien que la marinière..."

Un dernier défilé, est-ce que c'est plus difficile à concevoir ? "Non, c'est autre chose : je me suis retrouvé comme à mes débuts. C'est assez amusant comme sensation. Il n'y a pas du tout de nostalgie..."

Qui serait votre successeur ? "Successeur je ne sais pas, chacun a sa personnalité, son style... Mais il y a un américain qui fait des choses très bien : Rick Owens. Celui de chez Balmain aussi Olivier Rousteing. Rei Kawakubo. John Galliano aussi"

Quelques images du dernier défilé Jean-Paul Gaultier

Photo du dernier défilé Jean-Paul Gaultier © AFP / Anne-Christine POUJOULAT

Photo du défilé Jean-Paul Gaultier du 22 janvier 2020 © AFP / Anne-Christine POUJOULAT

L'actrice espagnole Rossy de Palma lors du dernier défilé Jean-Paul GAultier © AFP / Anne-Christine POUJOULAT

Mylène Farmer présente une tenue Jean-Paul Gaultier © AFP / Anne-Christine POUJOULAT

Dita Von Teese lors du dernier défilé Jean-Paul Gaultier © AFP / Anne-Christine POUJOULAT